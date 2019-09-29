بايدن يتحدى ترامب ويتعهد بإلحاق أقسى هزيمة به

تعهد جو بايدن، المنافس الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بإلحاق هزيمة قاسية بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل، وذلك بعد ساعات من هجوم ترامب عليه ووصفه له "بالمخادع".

وقال بايدن في تصريحات معدة مسبقا وزعتها حملته الانتخابية "دعوني أوضح أمرا لترامب ورجاله المأجورين و(أصحاب) المصالح الخاصة، الذين يمولون هجماته ضدي... لن‭‭ ‬‬انسحب.. لن تدمروني ولن تدمروا أسرتي‭‭"‬‬.

وقال عن اتهامات ترامب له ولابنه "إنه أطلقها لأنه خائف شأنه شأن أي متسلط ومتنمر في التاريخ... إنه خائف من الهزيمة القاسية التي سألحقها به في نوفمبر (العام) المقبل".

وجاء‭‭ ‬‬الهجوم المتبادل بعدما ندد ترامب بشدة عبر سلسلة تغريدات، ثم خلال مؤتمر صحفي، بتحقيق لعزله يتعلق باتصال هاتفي أجراه في يونيو/ حزيران مع نظيره الأوكراني وطلب فيه التحقيق مع بايدن ونجله هانتر، الذي عمل عضوا بمجلس إدارة شركة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس.

ترامب يطلب المساعدة من الصين وأوكرانيا

في غضون ذلك قال ترامب إنه يريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة منافسه بايدن وابنه في دفاع علني عن تصرف دفع الديمقراطيين في الكونغرس لبدء إجراءات لمساءلته تمهيدا لعزله. وقال ترامب في رد على سؤال عما يريد من زيلينسكي فعله "أوصي بأن يفتحوا تحقيقا في (أنشطة) بايدن وابنه".

وأضاف ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض لزيارة فلوريدا أنه يعتقد أن على الصين أيضا فتح تحقيق في أنشطة الاثنين في تلميح لمزاعم غير مؤكدة أطلقها هو ومحاميه عن تعاملات هانتر بايدن في الصين. وقال "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".

ويشار إلى مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز، كشفت أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر. وعلى ضوئها فتح الديمقراطيون تحقيقا رسميا في الكونغرس بسبب ما بات يعرف بـ "فضيحة أوكرانيا".

ص.ش/ أ.ح (رويترز)