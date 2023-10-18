 بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية عن قصف مستشفى غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.10.2023

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بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية عن قصف مستشفى غزة

أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى غزة مظهرا دعمه لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، فيما أكد نتنياهو أنه يتعين على الغرب توحيد الجهود من أجل هزيمة "الشر المطلق" الذي تمثله حماس.

الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ( تل أبيب، 18 أكتوبر 2023)

الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ( تل أبيب، 18 أكتوبر 2023)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) إن  قصف المستشفى في قطاع غزة، الذي راح ضحيته المئات من الأشخاص، يبدو أن سببه " الفريق الآخر، وليس أنتم". وقال بايدن، بعد وصوله تل أبيب بفترة وجيزة في وقت سابق اليوم الأربعاء، "لكن هناك الكثير من الأشخاص غير متأكدين". وعقد بايدن محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار برنامج زيارة يشمل أيضا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وكذلك مجلس الحرب الإسرائيلي.

وتأتي زيارة بايدن غداة القصف المدمر لمستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي راح ضحيته المئات من الأشخاص ، بحسب وزارة الصحة في غزة. وقد حملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عن قصف المستشفى، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن القصف تم بصاروخ أخطأ مساره أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. ودعم الجيش ادعاءه من خلال عرض لقطات جوية للموقع بالإضافة إلى محادثة تم اعتراضها بين مسؤولي حماس. ولم يتسن التحقق من تلك الأقاويل بشكل مستقل.

من جهته، دعا نتنياهو، الغرب إلى توحيد الجهود من أجل هزيمة  حركة حماس، بعد أن أظهرت "المذبحة" التي ارتكبتها الحركة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الجاري، "الشر المطلق" للجماعة. وقال نتنياهو خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في تل أبيب، اليوم إن "العالم المتحضر يجب أن يتحد من أجل هزيمة حماس"، حيث شبه الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة بـ "النازيين" و"شبكة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش). وأضاف نتنياهو أن "حماس ارتكبت أبشع الجرائم في إسرائيل، حيث اغتصبت النساء وقطعت رؤوس الجنود وقتلت الأطفال". وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن قائلا "تخيل فقط يا سيدي الرئيس، الخوف والذعر الذي شعر به هؤلاء الأطفال الصغار في لحظاتهم الأخيرة، عندما اكتشفت الوحوش الأماكن السرية التي يختبئون بها".

وأكد نتنياهو لبايدن أن إسرائيل ستحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين في حربها على غزة والتي وصفها بأنها صعبة بسبب تكتيكات حركة حماس. وقال نتنياهو "ستكون هذه حربا من نوع مختلف لأن حماس عدو من نوع مختلف". وأضاف "بينما نواصل هذه الحرب، ستبذل إسرائيل كل ما في وسعها لإبعاد المدنيين عن الأذى".

من جهته قال قال بايدن اليوم إن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة حماس. وأضاف بايدن إن حماس أسوأ من تنظيم "الدولة الإسلامية". كما قال إن 31 أمريكيا كانوا من بين أكثر من 1.300 إسرائيلي قتلوا في هجوم حماس. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ح.ز/ م.أ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

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