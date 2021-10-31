 بايدن وفون دير لاين يشيدان بـ″حقبة جديدة″ في التعاون الأطلسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.10.2021

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بايدن وفون دير لاين يشيدان بـ"حقبة جديدة" في التعاون الأطلسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان حقبة جديدة من التعاون العابر للأطلسي"، فيما اكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على "استعادة الثقة والتواصل" بينهما.

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بتوصل الشريكين عبر الأطلسي إلى اتفاق بشأن تعليق العقوبات الجمركية الأمريكية على واردات أوروبية من الصلب والألومنيوم.

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بتوصل الشريكين عبر الأطلسي إلى اتفاق بشأن تعليق العقوبات الجمركية الأمريكية على واردات أوروبية من الصلب والألومنيوم.

صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن من روما الأحد (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأوروبية من الفولاذ والألومنيوم تفتتح "حقبة جديدة" في العلاقات عبر الأطلسي.

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في أحدث تصعيد لحرب تجارية بدأت قبل أكثر من عام بين واشنطن وبكين، بدأت الدولتان في فرض رسوم جمركية إضافية. المرة الأولى التي يستهدف فيها نفط الولايات المتحدة منذ بداية هذه "الحرب" التي تركت أثرها على الاقتصاد العالمي.

نفت فرنسا قطعيا أن يكون الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى استعداده للتخلي عن مقعد بلاده الدائم في مجلس الأمن مقابل تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في خضم أزمة الغواصات وتوتر العلاقات بين باريس وواشنطن ولندن وكانبرا.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك على هامش قمة مجموعة العشرين، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين من جهتها بهذه "الخطوة المهمة" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان حقبة جديدة من التعاون العابر للأطلسي". وأكد أن الإعلان المتعلق بالصلب والألمنيوم يمثل "دليلاً على قوة شراكتنا، وما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله من خلال العمل مع أصدقائها".

خلال التصريح المقتضب للصحافيين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "لقد أعدنا الثقة والتواصل"، بعد أن أساء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معاملة الأوروبيين. وأضافت فون دير لاين بأن الاتفاق سيخفف من عناصر رئيسية مسببة للتوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشهدت العلاقات الأوروبية الأمريكية خلال فترة ولاية الرئيس السابق ترامب اضطرابات ملحوظة، أثرت سلبيا على مفاوضات اتفاقية التبادل التجاري الحر وايضا على مستوى الشراكة الاستراتيجية في حلف شكال الأطلسي (ناتو).

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت أمس السبت التوصل إلى اتفاق في الخلاف المشتعل منذ سنوات، وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن الاتحاد الأوروبي من توريد كميات معينة من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون فرض رسوم جمركية عليها.

وفي المقابل، سيلغي الاتحاد الأوروبي الجمارك الخاصة على منتجات أمريكية مثل دراجات هارلي ديفيدسون البخارية وملابس الجينز وويسكي البوربون، وكانت هذه الرسوم قد تم فرضها كتدابير انتقامية من قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 بفرض جمارك على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا.

ع.ش/م.س (أ ف ب، د ب أ)

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