 بايدن وشولتس يصلان اليابان ودعوات لمجموعة السبع لمكافحة الفقر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن وشولتس يصلان اليابان ودعوات لمجموعة السبع لمكافحة الفقر

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى اليابان لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي 7"، فيما دعت منظمات تنموية مجموعة السبع لتعزيز مساعيها في مكافحة الفقر والجوع.

وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هيروشيما في اليابان لحضور قمة الدول السيع (18 مايو 2023)

وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هيروشيما في اليابان لحضور قمة الدول السيع (18 مايو 2023)

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس بصحبة زوجته بريتا إرنست لمدينة هيروشيما، في أول زيارة رسمية يصطحب فيها زوجته. وسوف يتشاور رؤساء دول وحكومات المجموعة بشأن الهجوم الروسي ضد أوكرانيا وبشأن العلاقات مع الصين وكذلك بشأن حماية المناخ خلال القمة التي تبدأ غدا الجمعة (19 مايو/ أيار 2023)، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأحد القادم. وتضم مجموعة السبع كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس في مطار عسكري أمريكي يقع جنوب مدينة هيروشيما.

من جهتها، دعت منظمات تنموية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للقيام بمزيد من المساعي لأجل مكافحة الفقر والجوع. وقال شتفان إكسو-كرايشر، مدير فرع منظمة "وان" في ألمانيا، وهي منظمة دولية معنية بالمجتمع المدني، عشية بدء قمة مجموعة السبع إنه و"على صعيد وباء كورونا وأزمات الجوع وعواقب أزمة المناخ، كان الدعم المقدم من مجموعة السبع للدول الأكثر فقرا فاترا على أفضل تقدير".

دول مجموعة السبع تعرب عن التزامها بالتخلي عن طاقة الفحم

وأضاف إكسو-كرايشر "واليوم أيضا يتم ترك أفريقيا بصفة خاصة بمفردها مجددا في الأزمات العالمية المتعددة... لا عجب أن يزداد دائما عدد الدول الأفريقية التي تبتعد عن الغرب". وأكد أنه يتعين على مجموعة السبع استعادة الثقة المفقودة، ودعا على وجه التحديد إلى تخفيف عبء الديون، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 دولة أفريقية على شفا الإفلاس.

وشدد إكسو-كرايشر أيضا على ضرورة أن تستغل دول مجموعة السبع ثقلها لأجل إصلاح البنك الدولي حتى يتمكن من الوفاء بتفويضه الأساسي وهو مكافحة الفقر، وأشار إلى أن هناك مقترحات جيدة مقدمة حاليا، وأوضح أنه إذا تم تنفيذ هذه المقترحات جميعا، سيتوفر لدى البنك الدولي مزيد من الأموال بشكل واضح يمكنه استثمارها في حماية المناخ ومكافحة الفقر وتوفير فرص عمل.  

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

  • Karte G 20

    تأثيرالسلطة والمال: كم من قمم المجموعات يحتاج العالم؟

    مجموعة الـ20 : البلدان الأقوى اقتصاديا

    إنه في الحقيقة اجتماع غير رسمي، لكن ما تقرره مجموعة الـ 20 له وزنه. فالبلدان الصناعية والناشئة العشرون الأهم تغطي 90 في المائة من الإنتاج الاقتصادي العالمي ـ وتؤثر بالتالي في التجارة العالمية والتطور العالمي وتغير المناخ. واثنان من بين ثلاثة أشخاص يعيشان ويعملان في أحد بلدان مجموعة الـ20. وتم تأسيس قمة مجموعة الـ20 من قبل مجموعة الـ7.

  • Karte G7

    تأثيرالسلطة والمال: كم من قمم المجموعات يحتاج العالم؟

    مجموعة الـ7: نادٍ حصري

    أسس زعماء دول وحكومات الدول الصناعية السبع الغربية في مجموعة ال7 منتدى غير رسمي للتبادل والتشاور. وواحد من بين عشرة مواطنين في العالم يعيش في بلد من مجموعة السبع، والدول الأعضاء تجني اقتصاديا نحو ربع الناتج القومي العالمي وتتسبب في نحو ربع انبعاثات الغازات السامة عالميا.

  • Karte G8 plus 5

    تأثيرالسلطة والمال: كم من قمم المجموعات يحتاج العالم؟

    مجموعة الـ8: الخلاف يفرق

    طوال ستة عشر عاما وحتى عام 2014 أنضمت روسيا الى مجموعة الـ7 للدول الصناعية لتصبح مجموعة الـ8. وبسبب ضم شبه الجزيرة الأوكرانية القرم أبعدت روسيا عن هذا المنتدى غير الرسمي. وخلال قمة مجموعة الـ8 في 2005 تم إدراج تبادل منتظم لاسيما في قضايا المناخ والتنمية مع البرازيل والصين والهند والمكسيك وإفريقيا الجنوبية، وكانت المجموعة حينها تُسمى مجموعة الـ8 + 5 .

  • Karte G 10

    تأثيرالسلطة والمال: كم من قمم المجموعات يحتاج العالم؟

    مجموعة الـ10: الدول المانحة

    إحدى عشرة دولة صناعية ـ الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد وسويسرا ـ تكون ضمن صندوق النقد الدولي ما يُسمى بمجموعة العشر. مجموعة الـ10 تضع رهن تصرف صندوق النقد الدولي قروضا ـ وتقرر في منح القروض لدول تواجه صعوبات في السيولة.

  • Karte G 15

    تأثيرالسلطة والمال: كم من قمم المجموعات يحتاج العالم؟

    مجموعة الـ15: التعاون جنوب جنوب

    لنيل مزيد من التأثير في السياسة الدولية أنشأ 15 بلدا ناميا في 1989 مجموعة الـ 15. وقد زاد عدد أعضاء المجموعة إلى 17 وتمثل بالتالي أكثر من ملياري نسمة. ويريد الأعضاء من خلال التعاون دعم التنمية والنمو الاقتصادي وتشييد تعاون جنوبي جنوبي.

  • Karte G 77

    تأثيرالسلطة والمال: كم من قمم المجموعات يحتاج العالم؟

    مجموعة الـ77: مجموعة الفقراء

    لكي لا تقرر فقط البلدان الصناعية في سياسة الاقتصاد العالمي في الأمم المتحدة، اتحد خلال مؤتمر التجارة العالمي الأول 77 بلدا ناميا في مجموعة مصالح. وتضم مجموعة الـ77 حاليا 134 بلدا. إلا أنّ قوة تأثيرها ظلت ضعيفة. والبلدان الكبيران الصين والهند هما أيضا في مجموعة الـ20. هيله يبيزن/ م.أ.م


مختارات

مجموعة السبع تبحث التوتر الصيني مع تايوان ومواصلة "مواجهة روسيا"

يهيمن الشأن ألأوكراني على اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي يبدأ أعماله اليوم الأحد في مدينة كارويزاوا السياحية في وسط اليابان، كذلك ينشغل المجتمعون بالضغط الصيني المتزايد على تايوان وأمور دولية أخرى.

الصين "الاستبدادية" ـ شريك تجاري مهم لألمانيا و"منافس منهجي"

كيف يجب التعامل مع صين أقوى من أي وقت مضى؟ وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك تطالب بـ "الحزم" في اجتماع مجموعة السبع، بينما لم تتفق حكومتها على استراتيجية موحدة تجاه بكين وتتباين المواقف في ألمانيا حول هذا الملف.

مواضيع ذات صلة

FILE - A nurse administers a monkeypox vaccine at a walk-in clinic at the North Jersey Community Research Initiative in Newark, N.J., Tuesday, Aug. 16, 2022. On Thursday, Aug. 18, 2022, U.S. health officials said they were making extra monkeypox vaccines available to places with events expected to draw crowds of men who have sex with men. (AP Photo/Seth Wenig, File)

صحيفة: مجموعة السبع تعتزم وضع برنامج لقاحات للدول النامية 13.05.2023

مستفيدة من تجربة مبادرة كوفكس خلال جائحة كورونا، ستقر مجموعة الدول السبع في قمتها في هيروشيما اليابانية بعد أيام برنامجاً مساعدة الدولة النامية في حملات التلقيح.

May 9, 2023, President Joe Biden meets with Speaker of the House Kevin McCarthy of Calif., center left, Senate Majority Leader Sen. Chuck Schumer of N.Y., right, Senate Minority Leader Mitch McConnell of Ky., left, to discuss the debt limit in the Oval Office of the White House, Tuesday, May 9, 2023, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

بايدن قد يغيب عن قمة السبع بسبب أزمة الديون مع الجمهوريين 10.05.2023

بعد إخفاقه في الاتفاق مع المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين العام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يغيب عن قمة مجموعة السبع القادمة في اليابان وزيارات خارجية أخرى، وقال سقف الديون "القضية الأكثر أهمية".

ChatGPT ist ein Prototyp eines Chatbots, der auf maschinellem Lernen beruht. Den Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 05.04.2023

مجموعة السبع تعتزم تبني قواعد تنظيمية للذكاء الاصطناعي 30.04.2023

بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها أدوات الذكاء الاصطناعي، اتفقت دول مجموعة السبع على تبني قواعد تنظيمية لهذه التقنيات في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية والمخاطر الأمنية، وبما يضمن تعزيز الشفافية ومواجهة التضليل.