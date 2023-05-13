بايدن وشولتس يصلان اليابان ودعوات لمجموعة السبع لمكافحة الفقر

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس بصحبة زوجته بريتا إرنست لمدينة هيروشيما، في أول زيارة رسمية يصطحب فيها زوجته. وسوف يتشاور رؤساء دول وحكومات المجموعة بشأن الهجوم الروسي ضد أوكرانيا وبشأن العلاقات مع الصين وكذلك بشأن حماية المناخ خلال القمة التي تبدأ غدا الجمعة (19 مايو/ أيار 2023)، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأحد القادم. وتضم مجموعة السبع كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس في مطار عسكري أمريكي يقع جنوب مدينة هيروشيما.

من جهتها، دعت منظمات تنموية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للقيام بمزيد من المساعي لأجل مكافحة الفقر والجوع. وقال شتفان إكسو-كرايشر، مدير فرع منظمة "وان" في ألمانيا، وهي منظمة دولية معنية بالمجتمع المدني، عشية بدء قمة مجموعة السبع إنه و"على صعيد وباء كورونا وأزمات الجوع وعواقب أزمة المناخ، كان الدعم المقدم من مجموعة السبع للدول الأكثر فقرا فاترا على أفضل تقدير".

دول مجموعة السبع تعرب عن التزامها بالتخلي عن طاقة الفحم

وأضاف إكسو-كرايشر "واليوم أيضا يتم ترك أفريقيا بصفة خاصة بمفردها مجددا في الأزمات العالمية المتعددة... لا عجب أن يزداد دائما عدد الدول الأفريقية التي تبتعد عن الغرب". وأكد أنه يتعين على مجموعة السبع استعادة الثقة المفقودة، ودعا على وجه التحديد إلى تخفيف عبء الديون، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 دولة أفريقية على شفا الإفلاس.

وشدد إكسو-كرايشر أيضا على ضرورة أن تستغل دول مجموعة السبع ثقلها لأجل إصلاح البنك الدولي حتى يتمكن من الوفاء بتفويضه الأساسي وهو مكافحة الفقر، وأشار إلى أن هناك مقترحات جيدة مقدمة حاليا، وأوضح أنه إذا تم تنفيذ هذه المقترحات جميعا، سيتوفر لدى البنك الدولي مزيد من الأموال بشكل واضح يمكنه استثمارها في حماية المناخ ومكافحة الفقر وتوفير فرص عمل.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)