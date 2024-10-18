بايدن وشولتس وماكرون وستارمر يدعون إلى "إنهاء حرب غزة فورا"

بعد لقاء لهم في برلين بحثوا فيه مسائل السياسة الخارجية ومنها صراع الشرق الأوسط وغزو روسيا لأوكرانيا، دعا الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني إلى إنهاء "فوري" للحرب في قطاع غزة.

دعا الرئيسان الأمريكي والفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني، (الجمعة 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، بعد اجتماعهم في العاصمة الألمانية برلين إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة إثر مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار. وقالت الحكومة الألمانية في بيان بعد الاجتماع إن جو بايدن وأولاف شولتس وإيمانويل ماكرون وكير ستارمر أكدوا "الحاجة الفورية لإعادة الرهائن (الإسرائيليين) إلى عائلاتهم، ووقف الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين". وناقش الزعماء الأحداث في الشرق الأوسط بما فيها حرب غزة والتصعيد بين إيران وإسرائيل وبين هذه الأخيرة وحزب الله في لبنان.

يشار أن حركة حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

الغرب "مصمم" على دعم أوكرانيا

وأكد جو بايدن وحلفاؤه الأوروبيون الثلاثة الرئيسيون "تصميمهم" على مساعدة كييف في تحقيق "سلام عادل ودائم" مستند إلى "القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وإلى احترام السيادة ووحدة الأراضي". فيما يعاني الجيش الأوكراني صعوبات في مواجهة القوات الروسية. ودعا بايدن أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى "مواصلة دعم" أوكرانيا.

بايدن يزور برلين ويحصل على تكريم الصليب الأكبر To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

يأتي ذلك في ظل مؤشرات إلى تراجع المساعدات الغربية، وخشية من أن تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر / تشرين الثاني 2024. وتواجه أوكرانيا وضعا صعبا على الجبهة الشرقية وتتعرض لقصف عنيف متواصل يستهدف خصوصا بناها التحتية الأساسية. ومن دواعي القلق الأوكراني أيضا ما أعلنه جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي عن إرسال كوريا الشمالية فرقة مكونة من 1500 جندي من القوات الخاصة لدعم حليفتها موسكو، على أن ترسل مزيدا من القوات مستقبلا.

إشادة بالعلاقات الأمريكية الألمانية في زيارة خاطفة

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمانيا بأنها "أقرب وأهم حلفاء" بلاده وذلك خلال زيارته الخاطفة إلى برلين، وهي على الأرجح زيارته الأخيرة للبلاد كرئيس. وغادر بايدن برلين على متن طائرة الرئاسة في وقت مبكر من مساء الجمعة، بعد نحو 20 ساعة من وصوله إلى العاصمة الألمانية.

ع.م / ف.ي (أ ف ب ، د ب أ)