بايدن من بولندا: على العالم الاستعداد لـ "معركة طويلة"

في ختام زيارته إلى بولندا، التي استمرت يومين، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".

وقال بايدن في خطاب من القصر الرئاسي في العاصمة البولندية السبت (26 مارس/ آذار 2022) إن روسيا "خنقت الديموقراطية وسعت للقيام بذلك أيضًا في أماكن أخرى". وأضاف، متوجهًا للأوكرانيين "نحن إلى جانبكم. نقطة على السطر". وأضاف أن النزاع في أوكرانيا "فشل استراتيجيا" لروسيا.

وقال بايدن إن القوات الأمريكية موجودة في أوروبا للدفاع عن الحلفاء بحلف الأطلسي وليس الاشتباك مع القوات الروسية، لكنه حذّر الروس: "لا تفكروا حتى في التقدم بوصة واحدة داخل أراضي الأطلسي".

وأضاف بايدن أمام حشد في وارسو متحدثا عن الرئيس الروسي بوتين: "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة". وأضاف بايدن أن "بوتين يعيد روسيا إلى القرن التاسع عشر". وتابع "جميع الديمقراطيات في العالم تتحمل مسؤولية تجاه اللاجئين".

وقال بايدن إن الحرب الروسية على أوكرانيا، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحدت الغرب، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.

كما وعد الرئيس الأمريكي بدعم الشعب الأوكراني وقال في وارسو "نحن نقف معكم"، مضيفا أن روسيا تحاول سحق الديمقراطية في بلدها وتعرض جيرانها للخطر أيضا. وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده للشعب الروسي بأننا "لسنا في حرب مع الشعب الروسي".

بايدن: البند الخامس واجب مقدس

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال لنظيره البولندي أندري دودا خلال عصر السبت إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".

وقال بايدن لدودا "يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريّتنا"، واستعاد بايدن في تصريحه عن الحرية مقولة كانت سائدة إبان الانتفاضة البولندية على الاحتلال الروسي تستخدم في سياق إظهار أن التمرد على الإمبراطورية الروسية يرمي إلى تحرير الشعبين البولندي والروسي من طغيان القياصرة.

وأعرب بايدن عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعوّل على الانقسام، وأن يكون قادرا على فصل الجناح الشرقي عن الغرب". ومع ذلك، قال إنه لم يتمكن من القيام بذلك. كما شكر بايدن بولندا على استقبالها لاجئين من أوكرانيا. وقال: "نحن نعترف بأن بولندا تتحمل مسؤولية كبيرة لا أعتقد أنها يجب أن تكون لبولندا فقط".

بولندا تريد شراء عتاد أمريكي متطور

من جهته، أكد الرئيس البولندي أن العلاقات البولندية-الأميركية "مزدهرة" و"تعزّزت بشكل كبير" بزيارة الرئيس الأمريكي، مشددا على أن بولندا حليفة "حقيقية" للولايات المتحدة. لكنه قال إيضا إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وتطرّق دودا إلى تعاون مستقبلي مع شركات أميركية في مشاريع لبناء محطات نووية في بولندا، معربا عن أمله بمشاركة شركات طيران بولندية في بناء مروحيات أميركية من طراز "بلاك هوك".

وفي وقت لاحق قال الرئيس البولندي إنه سأل خلال اجتماعه في وارسو مع الرئيس بايدن عن إمكانية الإسراع في عمليات شراء العتاد العسكري. وأضاف دودا أنه كان يشير إلى شراء أنظمة صواريخ باتريوت وراجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) ومقاتلات إف-35 ودبابات أبرامز.

يذكر أن واشنطن، التي تسعى لتجنب صراع مباشر مع روسيا، رفضت عرضا مفاجئا من بولندا لنقل مقاتلات ميغ-29 روسية الصنع إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا لاستخدامها لدعم القوات الجوية الأوكرانية.

مشاهدة الفيديو 02:00 بولندا تضع مقاتلات ميغ-29 تحت التصرف لاستخدامها في اوكرانيا

"ما يحدث سيغير تاريخ القرن"

والتقى بايدن في لقاء غير رسمي مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليكسي ريزنيكوف أثناء لقائهما مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة أكدت "التزامها الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وقال كوليبا للصحفيين إن أوكرانيا تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بشأن تطوير التعاون الدفاعي. وكشف كوليبا للتلفزيون الأوكراني بأن الرئيس بايدن قال إنّ "ما يحدث في أوكرانيا سيغير تاريخ القرن الحادي والعشرين وسنعمل معًا لضمان أن يكون هذا التغيير في مصلحتنا ولصالح أوكرانيا ولصالح العالم الديمقراطي".

بايدن "يهين" بوتين مجددا أمام لاجئين

وأمام لاجئين أوكرانيين في وارسو، وصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، فردا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن "إنه جزّار"، فيما كان يتم بث اللقاء بشكل مباشر اليوم السبت على عدة قنوات تلفزيونية من الاستاد الوطني في وارسو.

وعانق بايدن فتاتين لاجئتين وقد بدا متأثرا عند لقائه باللاجئين - وبينهم شخصان قالا إنهما من ماريوبول، الميناء الذي دمره القصف الروسي في جنوب شرق أوكرانيا. وبعد زيارة مركز استقبال أقيم في الملعب، وصف الأطفال الصغار الذين التقاهم بأنهم "رائعون" وقال إنهم طلبوا منه الدعاء "لوالدهم وجدهم وشقيقهم".

وأشار إلى أنه "يعرف جيدًا ما يعنيه وجود شخص عزيز في منطقة حرب"، في إشارة إلى نجله بو بايدن الذي قاتل في العراق وتوفي عام 2015 بمرض السرطان.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي كلمات قاسية بحق بوتين الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي خلف آلاف القتلى. ووصف بايدن مؤخرا بوتين مرتين بأنه "مجرم حرب".

الكرملين يرد سريعا

ولم يتأخر الرد الروسي على تصريحات بايدن في وارسو، إذ نقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله اليوم السبت إن التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)