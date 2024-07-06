بايدن: لن انسحب من الترشح إلا "إذا جاء الرب وأخبرني بذلك"

على خلفية تعرضه لانتقادات حول مقدرته العقلية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يوجد شخص "مؤهل" أكثر منه للفوز بالسباق الرئاسي، مؤكدا أنه لن ينسحب أمام منافسه ترامب إلا "إذا جاء الرب القدير وأخبرني بذلك، فقد أفعل ذلك".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدنيوم الجمعة (الخامس من يوليو / تموز 2024) في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" إنه "لا يوجد أحد مؤهل" أكثر منه "لكي يكون رئيسا أو للفوز" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشدد بايدن -الذي تعرض لانتقادات على خلفية مقدرته العقليةبعد مناظرته السيئة ضد خصمه الجمهوري دونالد ترامب- على أن وظيفته تُشبه "الخضوع لاختبار إدراكي كل يوم"، وذلك عندما سأله الصحفي في المقابلة جورج ستيفانوبولوس عن إنْ كان مستعدا للخضوع لهذا النوع من الاختبارات. وتابع الديمقراطي البالغ 81 عاما: "... أنا لا أقوم بحملتي الانتخابية فحسب، بل أقود العالم".

وتحدث بايدن بطلاقة أكثر مقارنةً بمناظرته التلفزيونية الفاشلة مع ترامب في 27 يونيو / حزيران 2024، لكن رغم ذلك كان صوته مشوشا وجُمَله غير مكتملة في بعض الأحيان أو مفككة بعض الشيء.

وخلال 22 دقيقةدافع بايدن بشدة في المقابلة عن ترشحه لولاية ثانية في مواجهة ترامب، في حين أن بعض الأعضاء المنتخَبين في معسكره يطالبونه بالانسحاب. وردا على سؤال حول مناظرته الكارثيةمع الرئيس السابق في 27 يونيو / حزيران 2024 قال إنها كانت "أمسية سيئة"، بسبب نزلة برد وإرهاق شديد. وشدد بايدن على أنه "لا يُصدق" استطلاعات الرأي التي تمنح مُنافسه الأفضلية على الصعيد الوطني وفي الولايات الرئيسية.

المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وخلال المقابلة سأل ستيفانوبولوس بايدن عن إنْ كان سينسحب من السباق الرئاسي في حال تشكلت لديه قناعة بأنه لن يستطيع التغلب على ترامب. فأجاب بايدن "حسنا، هذا يعتمد على ما سيحدث. إذا جاء الرب القدير وأخبرني بذلك فقد أفعل ذلك". وأضاف أنه لم يشاهد المناظرة التلفزيونية التي جمعته مع خصمه، قائلًا "لا أعتقد أنني شاهدتها، لا".

وكانت المقابلة -التي مدتها 22 دقيقة والتي قال ستيفانوبولوس إنها لم تُقطع أو تُحرر- تخضع للمراقبة عن كثب من قبل الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق بشأن قدرة الرئيس على البقاء في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى أو التغلب على ترامب (عمره 78 عاما) في الانتخابات بعد أدائه المتعثر في المناظرة.

وقال النائب الأمريكي لويد دوجيت لشبكة (سي.إن.إن) بعد المقابلة "كل يوم يتأخر فيه (بايدن) يزيد من صعوبة انضمام شخص جديد لهزيمة دونالد ترامب". وكان دوجيت قد دعا بالفعل بايدن إلى التنحي.

وحتى قبل أن تبث قناة (إيه.بي.سي) المقابلة كاملة، كان البعض قد اتخذوا قرارهم بالفعل بشأن تأثير المقابلة. وقال مساعد كبير للديمقراطيين في مجلس النواب لرويترز بعد مشاهدة مقطع قصير بثته القناة قبل المقابلة "لا أرى كيف سيستمر (بايدن) هذا الأسبوع كمرشح".

ومع ذلك، قال مسؤول كبير في اللجنة الوطنية الديمقراطية إن أداء بايدن كان "أفضل" من الأداء الذي قدمه في المناظرة.

ع.م/ (أ ف ب ، رويترز)