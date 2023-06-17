بايدن: لا معاملة تفضيلية لتسهيل انضمام أوكرانيا للناتو

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت (17 يونيو/ حزيران 2023) أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي.

وقال بايدن لصحافيين قرب واشنطن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر" انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.

ووصف بايدن إرسال مجموعة أولى منالرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروسيا بأنه "غير مسؤول بالكامل".

وهذه الخطوة ثمرة اتفاق أعلن في آذار/ مارس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي وضع أراضي بلاده في تصرف روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وتأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد حلف شمال الاطلسي لعقد قمته السنوية في فيلينوس بليتوانيا يومي 11 و12 تموز/يوليو. وخلال القمة، ستسعى أوكرانيا إلى الحصول على منظور محدد بخصوص ضمها للحلف، غير أن هناك حلفاء مهمين يتباطأون في تلبية هذه المساعي.

وهناك نقاش حول ترقية لجنة الناتو-أوكرانيا الحالية إلى مجلس جديد للناتو-أوكرانيا وذلك في إطار النقاش حول المرحلة الانتقالية المحتمل أن تستمر طويلا.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قد أوضح أمس الجمعة أنه لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة، مع تأكيده أن كييف ستصبح "عضوا في الحلف في وقت معين".

لكن الحلف يأمل رغم ذلك في عقد أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.

سفير أوكرانيا: مستعدون لحماية الناتو كله

ومن جهته طالب السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف بمزيد من الدعم الغربي لبلاده للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. وفي تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، قال ماكييف:" الدعم الغربي ضروري بالنسبة لنا من أجل النجاة، لكنه غير كاف". وأكد الدبلوماسي الأوكراني على مطالب بلاده بالحصول على طائرات مقاتلة وذخيرة بعيدة المدى، وقال إن هذه الأسلحة " ستكون مهمة للغاية لتحقيق نصر أوكراني".

وبالإشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، طالب ماكييف الحلف الأطلسي بأن يقدم لبلاده مسارا واضحا للعضوية، وقال إنه " ليس هناك ضمانة أمنية لأوكرانيا أفضل من عضوية الناتو".

وتابع ماكييف أن كييف تنتظر ضمانات أمنية مثل تلك الضمانات التي حصلت عليها فنلندا والسويد قبل انضمامها للحلف لافتا إلى أن أوكرانيا تدافع اليوم عن الجناح الشرقي للناتو ومستعدة لحماية الناتو بأكمله.

ورأى ماكييف أن تشكيل مجلس جديد للناتو-أوكرانيا من شأنه أن يتيح إجراء مناقشة على قدم المساواة بين الجانبين حول قضايا محورية تتعلق بالأمن.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)