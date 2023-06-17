 بايدن: لا معاملة تفضيلية لتسهيل انضمام أوكرانيا للناتو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن: لا معاملة تفضيلية لتسهيل انضمام أوكرانيا للناتو

بعد تصريح أمين عام الناتو، استبق الرئيس الأمريكي حو بايدن موعد عقد القمة السنوية لحلف شمال الاطلسي في ليتوانيا وقال إنه لن يسهل انضمام أوكرانيا لحلف الناتو مؤكدا "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها" للانضمام للحلف.

تأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد الناتو لعقد قمته السنوية في ليتوانيا، والتي خلالها ستسعى أوكرانيا إلى الحصول على منظور محدد بخصوص ضمها للحلف. (أرشيفية من لقاء بايدنن وزيلينسكي في هيروشيما 21/5/2023)

تأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد الناتو لعقد قمته السنوية في ليتوانيا، والتي خلالها ستسعى أوكرانيا إلى الحصول على منظور محدد بخصوص ضمها للحلف. (أرشيفية من لقاء بايدنن وزيلينسكي في هيروشيما 21/5/2023)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت (17 يونيو/ حزيران 2023) أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي.

وقال بايدن لصحافيين قرب واشنطن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر" انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.

مختارات

ووصف بايدن إرسال مجموعة أولى منالرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروسيا بأنه "غير مسؤول بالكامل".

وهذه الخطوة ثمرة اتفاق أعلن في آذار/ مارس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي وضع أراضي بلاده في تصرف روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وتأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد حلف شمال الاطلسي لعقد قمته السنوية في فيلينوس بليتوانيا يومي 11 و12 تموز/يوليو. وخلال القمة، ستسعى أوكرانيا إلى الحصول على منظور محدد بخصوص ضمها للحلف، غير أن هناك حلفاء مهمين يتباطأون في تلبية هذه المساعي.

وهناك نقاش حول ترقية لجنة الناتو-أوكرانيا الحالية إلى مجلس جديد للناتو-أوكرانيا وذلك في إطار النقاش حول المرحلة الانتقالية المحتمل أن تستمر طويلا.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قد أوضح أمس الجمعة أنه لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة، مع تأكيده أن كييف ستصبح "عضوا في الحلف في وقت معين".

لكن الحلف يأمل رغم ذلك في عقد أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.

سفير أوكرانيا: مستعدون لحماية الناتو كله

ومن جهته طالب السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف بمزيد من الدعم الغربي لبلاده للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. وفي تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، قال ماكييف:" الدعم الغربي ضروري بالنسبة لنا من أجل النجاة، لكنه غير كاف". وأكد الدبلوماسي الأوكراني على مطالب بلاده بالحصول على طائرات مقاتلة وذخيرة بعيدة المدى، وقال إن هذه الأسلحة " ستكون مهمة للغاية لتحقيق نصر أوكراني".

وبالإشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، طالب ماكييف الحلف الأطلسي بأن يقدم لبلاده مسارا واضحا للعضوية، وقال إنه " ليس هناك ضمانة أمنية لأوكرانيا أفضل من عضوية الناتو". 

وتابع ماكييف أن كييف تنتظر ضمانات أمنية مثل تلك الضمانات التي حصلت عليها فنلندا والسويد قبل انضمامها للحلف لافتا إلى أن أوكرانيا تدافع اليوم عن الجناح الشرقي للناتو ومستعدة لحماية الناتو بأكمله.

ورأى ماكييف أن تشكيل مجلس جديد للناتو-أوكرانيا من شأنه أن يتيح إجراء مناقشة على قدم المساواة بين الجانبين حول قضايا محورية تتعلق بالأمن. 

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟

مواضيع ذات صلة

President of Moldova Maia Sandu (R) greets President of Ukraine Volodymyr Zelensky (L) as they arrive at the European Political Community (EPC) Summit in Bulboaca, on June 1, 2023. Moldova is hosting its first major summit of wider Europe, bringing together leaders of all 27 EU countries with 20 of the bloc's neighbours as Moldova seeks EU membership as soon as possible as protection against any threat from Russia. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

في القمة الأوروبية.. دعم قوي لأوكرانيا وتردد بخصوص انضمامها للناتو 01.06.2023

دعم الرئيس الفرنسي طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه قال إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني شولتس، مؤكدا أن ضم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا ليس مضمونا.

10.06.2023 Former US President and 2024 Presidential hopeful Donald Trump speaks at the North Carolina Republican Party Convention in Greensboro, North Carolina, on June 10, 2023. (Photo by ALLISON JOYCE / AFP) (Photo by ALLISON JOYCE/AFP via Getty Images)

ترامب يرد على لائحة الاتهام بمهاجمة وزارة العدل وباقي المؤسسات 11.06.2023

بعد توجيه لائحة بأكثر من 30 اتهام، ترامب يهاجم وزارة العدل ويتهمها ضمنياً بخدمة مصالح الرئيس الحالي، عبر محاولة إبعاده هو من السباق الرئيسي، مشددا مرة أخرى أن "ملاحقته القضائية" هي بـ "دوافع سياسية".

President Joe Biden meets virtually with infant formula manufacturers from the South Court Auditorium on the White House complex in Washington, Wednesday, June 1, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

جملة أثارت الحيرة.. بايدن ينهي خطابه بـ"فليحفظ الله الملكة"! 17.06.2023

أثارت جملة "ليحفظ الله الملكة" التي قالها الرئيس الأميركي في أحد المؤتمرات تساؤلات عدة حول صحته. ولم يفهم من يقصد بايدن بـ"الملكة"، كما أن الجملة غير مستعملة لدى الرؤساء الأميركيين. وكثيرا ما يستغل خصوم بايدن هفواته.