بايدن قد يغيب عن قمة السبع بسبب أزمة الديون مع الجمهوريين

يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدنما إذا كان سوف يقوم بالرحلات الخارجية المقبلة، التي تشمل قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان، وذلك في حال لم يتم التوصل لحل لرفع سقف الديون.

ولدى سؤاله عن ما إذا كان سوف يبقى في واشنطن خلال قمة مجموعة السبع بسبب الخلاف بشأن سقف الديون في أمريكا، قال بايدن مساء أمس الثلاثاء (09 مايو/ أيار 2023) إنه مازال ملتزما بالقيام بالرحلة، ولكن سقف الديون هو" القضية الأكثر أهميةِ".

مع ذلك ، فإنه إذا حان موعد التخلف عن سداد الديون في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه بايدن في الخارج، قال بايدن"لن أذهب. سوف أبقى لحين إتمام الأمر". وأضاف بايدن أنه يريد أن يذهب، ولكن سقف الديون" القضية الأكثر أهمية".

ومن المقرر عقد قمة مجموعة السبع لمدة ثلاثة أيام في اليابان في 19 أيار/ مايو الجاري. وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من احتمالية التخلف عن سداد الديون بحلول الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضح بايدن أنه يريد زيارة بابوا غينيا الجديدة بعد قمة مجموعة السبع، وبعد ذلك يتوجه إلى استراليا للمشاركة في اجتماع لتحالف "كواد" الأمني الرباعي.

أزمة الديون تلقي بظلالها على برنامج الزيارات الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن وقد يغيب عن قمة مجموعة السبع في اليابان أيضا

لا اتفاق بشأن سقف الدين

والتقى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مع بايدن في البيت الأبيض، وشارك في الاجتماع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر. ولدى مغادرته البيت الأبيض قال ماكارثي إنه لم يجر إحراز أي تقّدم.

ورفع "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقّاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحُدّد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة. ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

ع.ج/ إ. ف (أ ف ب، د ب أ)