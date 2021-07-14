بايدن قبيل لقاء ميركل: علاقاتنا مع ألمانيا "حديدية"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الشراكة بين بلاده وألمانيا بأنها "حديدية"، وذلك قبيل استقباله المستشارة أنغيلا ميركل في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الخميس (15 يوليو/ تموز 2021).

وغرد بايدن عبر موقع "تويتر" قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي أن البلدين يعتزمان التغلب معاً على التحديات المشتركة خلال السنوات المقبلة، وأعرب عن تطلعه للقاء ميركل في البيت الأبيض.

يذكر أن ميركل هي أول زعيم أوروبي يزور بايدن في واشنطن منذ توليه مهام منصبه في العشرين من يناير/ كانون الثاني. وكان بايدن دعا ميركل على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بريطانيا الشهر الماضي إلى زيارة أمريكا.

ومن المرجح أن تكون هذه هي آخر زيارة تقوم بها ميركل إلى أمريكا كمستشارة لألمانيا، ذلك أنها لا تعتزم الترشح مجدداً لهذا المنصب في الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ميركل مع نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس.

من جهة أخرى، أكدت كمالا هاريس، نائبة الرئيس بايدن، والمستشارة ميركل على أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية، وذلك خلال مأدبة إفطار أقيمت على شرف ميركل في واشنطن.

وقالت هاريس، لدى وصول ميركل إلى المقر الرسمي لنائبة الرئيس، إنها تشرفت للغاية بلقاء المستشارة الألمانية. ومن جانبها، أكدت ميركل على ضرورة العمل المشترك من أجل "تعزيز القيم الديمقراطية".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أعلن أناللقاء سيتضمن تبادل الآراء بشأن مجمل العلاقات الثنائية.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)