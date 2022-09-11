 بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.09.2022

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بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة

أحيت الولايات المتحدة اليوم الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. وبهذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تترد في استخدام قوتها العسكرية "ضد أي تهديدات إرهابية".

بايدن يحيي أحداث 11 سبتمبر في البنتاغون

قال بايدن: "ليس كافيا أن ندافع عن الديمقراطية مرة في السنة، أو بين الحين والآخر. إنه أمر يجب القيام به كل يوم".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تترد في استخدام قوتها العسكرية ضد أي تهديدات إرهابية حتى على الرغم من انتهاء الحرب في أفغانستان، وذلك في تصريحات أدلى بها في مراسم إحياء الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال بايدن اليوم الأحد  (11 سبتمبر/ أيلول 2022) متحدثا في بوزارة الدفاع الأمريكية: "سنستمر في مراقبة وإحباط تلك الأنشطة الإرهابية أينما وجدناها، وأينما كانت، ولن نتردد أبدا في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن الشعب الأمريكي".

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تحقق سلطات ولاية أمريكية في جرائم قتل أربعة مسلمين تعتقد أنها مرتبطة ببعضها، ووصفتها حاكمة الولاية بـ"عمليات قتل مستهدفة للمسلمين". وأدان بايدن الجرائم وقال إن "هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أمريكا".

حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة من تهديد بلاده باستخدام القوة وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه قد يلجأ في النهاية لهذا الحل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "استغرق الأمر عشر سنوات لرصد أسامة بن لادن وقتله، لكننا تمكنا من ذلك". وأشار أيضا إلى الضربة الجوية في تموز/ يوليو، والتي أمر بها وأسفرت عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، خليفة بن لادن.

ووضع بايدن إكليلا من الزهور بمقر الجيش الأمريكي خارج واشنطن، حيث تحطمت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان أيرلاينز" رقم 77 صباح الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 184 شخصا.

وشاركت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن في احتفال عند النصب التذكاري الوطني لرحلة الطيران رقم 73 في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. وبات تقليدا بشكل سنوي، أن يحضر رؤساء الولايات المتحدة مناسبات لإحياء ذكرى الهجمات الإرهابية الدامية على الأراضي الأمريكية.

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وقال بايدن: "ليس كافيا أن ندافع عن الديمقراطية مرة في السنة، أو بين الحين والآخر. إنه أمر يجب القيام به كل يوم".

وفي نيويورك تجمّع أقارب الضحايا وعناصر الشرطة والإطفاء ومسؤولون من المدينة عند النصب التذكاري والمتحف الوطني لـ11 أيلول/سبتمبر في الجزء الجنوبي من مانهاتان، حيث تمّت تلاوة أسماء الأشخاص الذين قتلوا كما هي الحال كل عام منذ وقع الهجوم الأكثر الدموية الذي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها.

وقُرعت الأجراس بينما وقف المشاركون دقيقة صمت عند الساعتين 08,46 و09,03 (12,46 و13,03 ت غ)، وهي المواعيد الدقيقة التي ضربت فيها طائرتا الركاب برجي مركز التجارة الشمالي والجنوبي.

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وأحيا بايدن الذكرى في البنتاغون حيث صدم خاطفون من تنظيم القاعدة طائرة في المبنى الضخم حيث مقر وزارة الدفاع فيما حضرت نائبته كامالا هاريس الذكرى في نيويورك.

وقال نجل جون ليسلي البرت، من ضحايا الاعتداءات بعدما تلا اسم والده "الحزن يخف مع مرور الوقت لكن الغياب الدائم لوالدي يبقى حاضرا".ودعا قريب آخر لضحية الشخصيات السياسية الحاضرة إلى تهدئة الانقسامات العميقة في أمريكا قائلا "يجب ألا نكون بحاجة الى مأساة أخرى لتوحيد أمتنا".

في 11 أيلول/سبتمبر 2001، قتل 2977 شخصا في الاعتداءات الأكثر دموية في التاريخ والتي ارتكبها تنظيم القاعدة .

صدمت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وطائرة ثالثة البنتاغون. والرابعة التي يبدو انها كانت تستهدف الكابيتول أو البيت الأبيض تحطمت في منطقة حرجية في شانكسفيل في بنسلفانيا بعد هجوم مضاد من الركاب.

وأضيئت سماء نيويورك مساء السبت بشعاعين باللون الأزرق يرمزان إلى برجي مركز التجارة. وإلى جانب الخسائر الرهيبة مع آلاف الوفيات والجرحى، توفي آلاف آخرون في السنوات التالية بسبب أمراض سببها الدخان السام الناجم عن انهيار البرجين التوأمين.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)

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