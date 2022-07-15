 بايدن في السعودية..من سياسة ″التهميش″ إلى الشراكة؟ | مسائية DW | DW | 15.07.2022

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مسائية DW

بايدن في السعودية..من سياسة "التهميش" إلى الشراكة؟

بعد أن تعهد بجعلها دولة "منبوذة"، بايدن في السعودية، ويصافح أيضا وليَ عهدها محمد بن سلمان ولكن بـ" قبضةِ اليد". هل انتهت سياسة ُ"التهميش" التي اتبعها بايدن ضد السعوديين، وبدأت سياسة ُالشراكةِ معهم؟

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