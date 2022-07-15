بايدن في السعودية..من سياسة "التهميش" إلى الشراكة؟

بايدن يتعهد بمواصلة الجهود لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وحل الدولتين، مؤكداً ضرورة أن تكون القدس مدينة للجميع. والرئيس الفلسطيني يحذر من أن فرصة حل الدولتين "قد لا تبقى لوقت طويل".