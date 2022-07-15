بايدن في السعودية..من سياسة "التهميش" إلى الشراكة؟

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بعد أن تعهد بجعلها دولة "منبوذة"، بايدن في السعودية، ويصافح أيضا وليَ عهدها محمد بن سلمان ولكن بـ" قبضةِ اليد". هل انتهت سياسة ُ"التهميش" التي اتبعها بايدن ضد السعوديين، وبدأت سياسة ُالشراكةِ معهم؟
أعلن الرئيس الأمريكي في بيان صدر بعد اجتماعه مع القادة السعوديين على رأسهم ولي العهد، أنه أجرى مباحثات جيدة وتناول قضايا مختلفة على رأسها الطاقة والأمن ومقتل خاشقجي وحرب اليمن ومستقبل جزيرة تيران.
في تراجع لتعهده بجعل السعودية "منبوذة" بعد مقتل خاشقجي، التقى الرئيس الأمريكي بايدن ولي العهد السعودي وصافحه بقبضة اليد، منهيًا مقاطعة الأمير الشاب، كما التقى الملك سلمان، في سعي لإقناع المملكة برفع إنتاجها النفطي.
فيما يبدو محاولة لتخفيف حدة انتقادات زيارته المقررة للسعودية، ذكر الرئيس الأمريكي أنه لن يجتمع مع ولي العهد السعودي بصورة ثنائية، بل سيراه في "اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه"، وذلك خلال جولته بالمنطقة في يوليو القادم.
أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وحل الدولتين، مؤكداً ضرورة أن تكون القدس مدينة للجميع. والرئيس الفلسطيني يحذر من أن فرصة حل الدولتين "قد لا تبقى لوقت طويل".
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