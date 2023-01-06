بايدن في إشارة لبوتين: إن ديكتاتورا لن يتمكن من إخضاع شعب تواق للحرية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها في بولندا، قبيل الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إن "أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا".

وأكد بايدن، اليوم الثلاثاء (21 فبراير/شباط 2023)، متوجّها إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو "إن ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من إخضاع شعب تواق للحرية"، مضيفا: "الوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا".

وقال بايدن، غداة زيارته غير المعلنة للعاصمة الأوكرانية: "كييف قوية، كييف أبية وشامخة، والأهم كييف حرة". وردّ بايدن على ما جاء في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الثلاثاء، مؤكدا أن "الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال بوتين اليوم". وتابع يقول: "ملايين المواطنين الروس، جل ما يريدونه هو العيش بسلام مع جيرانهم، ليسوا العدو".

وشدد بايدن على دعم الغرب المتواصل لأوكرانيا. وأوضح أن بوتين "ظن أن الاستبداديين مثله أقوياء، وأن قادة الديموقراطيات ضعفاء، لكنّه اصطدم بالإرادة الحديدية للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع، رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف". وأضاف "ليكن ذلك واضحا دعمنا لأوكرانيا لن يضعف، وحلف شمال الأطلسي لن ينقسم ولن يتعب".

زيارة بايدن لكييف.. ما حدود الدعم الغربي لأوكرانيا؟

وأكد أن الولايات المتحدة وشركاءها سيعلنون عن المزيد من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

كما عبر الرئيس الأمريكي عن الدعم القوي للحلفاء بقوله: "لا شك أن التزام الولايات المتحدة تجاه تحالفنا مع حلف شمال الأطلسي والمادة الخامسة التزام قوي لا لبس فيه"، مشيرا إلى مبدأ الحلف الذي يقول إن الهجوم على أي دولة يمثل هجوما على جميع دول الحلف. وأضاف "كل دولة بالحلف تعرف ذلك. كما أن روسيا تعرف ذلك جيدا، الهجوم على أي دولة هو هجوم على جميع الدول".

وزيارة بايدن الرسمية هذه إلى بولندا هي الثانية له في غضون 12 شهرا. ويلتقي الأربعاء في وارسو قادة تسع دول تقع على جناح الناتو الشرقي.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)