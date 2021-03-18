بايدن غير نادم وبوتين يقترح عليه نقاشا على الهواء مباشرة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس (18 آذار/مارس 2021) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل". وقالت ساكي لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادماً على تصريحه، "كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر".

اقرأ أيضاً: برلين ترحب بلغة واشنطن "الواضحة" تجاه موسكو

ومن جانبه، اقترح الرئيس الروسي على نظيره الأمريكي إجراء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة، مشدداً على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "في المرة السابقة كان الرئيس بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية. أود أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة مناقشاتنا، لكن شريطة أن نقوم بذلك عملياً على الهواء مباشرة... لكن من دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة". وأضاف بوتين: "يبدو لي أن هذا سيكون في مصلحة شعبي روسيا والولايات المتحدة، وكذلك الكثير من الدول الأخرى".

وأضاف أن هذه المحادثة يجب أن تجرى بسرعة الجمعة أو الاثنين المقبل. وتابع الرئيس الروسي "أريد ان أذهب إلى التايغا (غابات) في عطلة نهاية الأسبوع لأرتاح قليلا. ويمكن أن تجرى المحادثة الجمعة أو الاثنين".

وأتى كلام بوتين على هامش مراسم أقيمت في ملعب لوجنيكي في موسكو إحياء لذكرى ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام 2014 في خطوة تسببت بتفاقم العلاقات بين روسيا والدول الغربية. وأكد بوتين أنه "سيصدر الأمر إلى وزارة الخارجية" للمبادرة إلى هذا اللقاء عبر الانترنت.

بروكسل: بوتين مسؤول عن محاولات اغتيال

وفي غضون ذلك، أشار الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى المسؤولية السياسية لبوتين عن محاولات اغتيال في روسيا. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "هناك، للأسف، قائمة طويلة من محاولات الاغتيال الفاشلة والناجحة التي تم تنفيذها ضد شخصيات منتقدة ومستقلة في روسيا، بما في ذلك سياسيون وصحفيون". وأضافت أنه "لم يتم التحقيق في العديد من هذه القضايا ولم يتم حلها ولم يتم تقديم الجناة للعدالة".

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)