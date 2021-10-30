بايدن، بوتين، روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة

تحليل: إلى أين يُبحر قيس سعيّد بسفينة تونس؟

آراء التونسيين تبدو متباينة من توجهات الرئيس سعيّد بعد أربعة أشهر من فرض تدابير الاستثناء. في المقابل تُطرح أسئلة حول سيناريوهات تطور الأوضاع في البلد الذي تسود فيه حالة من الغموض والترقب لما تحمله علبة سعيّد السوداء.