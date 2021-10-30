 بايدن، بوتين، روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة | مسائية DW | DW | 07.12.2021

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مسائية DW

بايدن، بوتين، روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تونس بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام للجزائر.. فما نتائج الجولة المغاربية لعباس؟ وما أبعادها؟

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