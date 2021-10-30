بايدن، بوتين، روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تونس بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام للجزائر.. فما نتائج الجولة المغاربية لعباس؟ وما أبعادها؟
آراء التونسيين تبدو متباينة من توجهات الرئيس سعيّد بعد أربعة أشهر من فرض تدابير الاستثناء. في المقابل تُطرح أسئلة حول سيناريوهات تطور الأوضاع في البلد الذي تسود فيه حالة من الغموض والترقب لما تحمله علبة سعيّد السوداء.
قرّرت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تدويل قضيته ضد السلطة الفلسطينية. وكانت البداية من لندن وستتجه لجهات أخرى منها المحكمة الجنائية الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك مقررين أميين.
حادث مقتل سائقي شاحنات جزائرية قرب موقع "بئر لحلو" الواقع في المنطقة العازلة على الجدار الرملي القائم بالصحراء الغربية، هل يكون نقطة تحول نحو انزلاق الجزائر والمغرب إلى مواجهة أوسع، وكيف يمكن أن تكون ملامحها؟
في خطوة تصعيدية، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردّاً على ما اعتبرته "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها لا تريد فرنسا إبقاؤهم على أراضيها.
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