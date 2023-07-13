بايدن: بوتين خسر الحرب وانضمام أوكرانيا للناتو "مسألة وقت"

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس (13 تموز/يوليو 2023) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.



وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الفنلندية هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال: "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا". وتابع أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات، مشيرًا إلى اعتقاده بأن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.

وأكّد بايدن أنه يتوقّع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، وقال: "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وتأتي تصريحات بايدن بالتزامن مع إعلان مسؤول في الجيش الأوكراني تلقي أسلحة عنقودية تعهدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف لتعزيز هجومها المضاد البطيء ضد الغزو الروسي.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي اليوم الخميس لقناة سي إن إن الأمريكية في مقابلة: "لقد حصلنا عليها للتو ولم نستخدمها بعد، لكنها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) بشكل جذري".





انضمام أوكرانيا إلى الناتو "مسألة وقت"

وبخصوص مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، قال بايدن إن أوكرانيا ستنضم يومًا ما إلى الحلف، لكنه أوضح أن حدوث ذلك غير ممكن طالما بقيت كييف في حالة حرب مع موسكو. وأوضح بالقول: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب" لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة، على حد تعبيره.

وقال بايدن بعد يوم من قمة للحلف لم تعطِ فيها الدول الأعضاء جدولًا زمنيًا لانضمام أوكرانيا إليها: "لا يتعلّق الأمر بما إذا كان يمكنهم أو لا يمكنهم الانضمام. إنه يتعلّق بالتوقيت، وسينضمّون إلى حلف شمال الأطلسي".

أما فيما يتعلق بتمرد مجموعة فاغنر على موسكو، قال بايدن إن على رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين توخّي الحذر من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة. وأضاف "لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".

واستبعد بايدن أن يستخدم بوتين السلاح النووي، وذلك بعد تهديدات جديدة لموسكو مرتبطة باحتمال تسليم الغرب مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا. وقال: "لا أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا ... بأن يستخدم بوتين السلاح النووي. لم يقلها الغرب فقط، بل أيضًا الصين وبقية العالم: لا تلجأوا إلى ذلك الخيار".

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بوتين: تزويد أوكرانيا بالسلاح تصعيد للصراع

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا "لن يغير شيئًا" في ساحة المعركة ولن يؤدي سوى إلى تصعيد الصراع هناك. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الدبابات التي تقدمها القوى الغربية لأوكرانيا ستكون "هدفًا ذا أولوية" للقوات الروسية التي تقاتل هناك.

وكرر معارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلًا إن ذلك سيهدد أمن روسيا.



م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)