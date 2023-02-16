بايدن "بصحة جيدة" و"قادر" على أداء مسؤولياته الرئاسية

أكّد الطبيب الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن في تقرير طبّي نشره البيت الأبيض الخميس(16 فيبراير شباط 2023) أنّ الرئيس البالغ عمره 80 عاماً والذي يُتوقع أن يعلن الترشّح لولاية ثانية يتمتّع "بصحة جيّدة" و"بالنشاط" و"قادر" على أداء واجباته.
وقال الطبيب كيفن أوكونور في تقريره إنّ "الرئيس بايدن لا يزال يتمتّع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاماً وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه كرئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلّحة".
وأضاف الطبيب الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات أنّه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، بينها خصوصاً "فحص عصبي مفصّل للغاية".
وبحسب التقرير فقد أزيل من صدر الرئيس "ورم" جلدي سيتمّ إخضاعه لفحص مخبري للتحقّق ممّا إذا كان حميداً أو خبيثاً.
وفي ما عدا ذلك، أكّد الطبيب في تقريره أنّ بايدن، الرئيس الأكبر سنّاً على الإطلاق في تاريخ الولايات المتّحدة، لا يعاني سوى من ثلاث حالات مرضية طفيفة يتعالج منها بثلاثة عقاقير بناء على وصفات طبية. وأشار الفحص الطبي كذلك إلى عدم معاناة بايدن من أعراض طويلة الأمد لكوفيد-19 الذي أصيب به العام الماضي.
وأفاد ملخص الفحص أن مشية بايدن المتيبسة لم تصبح أسوأ منذ فحصه الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وقال أوكونور إن تصلب ظهر بايدن ناتج عن التهاب مفاصل العمود الفقري. وقال "مشية الرئيس ما زالت متصلبة لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي".
وذكر بايدن أن فحصه سار بشكل جيد. وقال لشبكة إن.بي.سي نيوز "سار كل شيء على ما يرام... الحمد لله على الهبات الصغيرة".
وهذه الحالات الثلاث هي "الرجفان الأذيني غير الصمّامي"، وهي حالة قلبية "مستقرّة" بعد العلاج، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وهي حالة يتمّ تصحيحها عن طريق العلاج، وأنواع من الحساسية.
وبحسب التقرير فإنّ الفحص الطبي الأخير الذي خضع له بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أظهر أنّ الرئيس يعاني من عارضين صحّيين هما تصلّب في المشي وسعال متكرر ناجم عن ارتجاع معدي مريئي، وكلا هاتين الحالتين "مستقرة".
وحظي الفحص الطبي بمتابعة كبيرة إذ جاء بينما يستعد بايدن للترشح المتوقع لولاية ثانية في عام 2024.
كانت جلسة بايدن مع الأطباء التي استمرت ثلاث ساعات في مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند، هي ثاني فحص شامل له منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
ع.ح/م.س. (أ ف ب ، رويترز)
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