بايدن يقول إنه انسحب من السباق الرئاسي "لإنقاذ الديموقراطية"

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةبايدن يقول إنه انسحب من السباق الرئاسي "لإنقاذ الديموقراطية"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/7/25٢٥ يوليو ٢٠٢٤ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا نادرا من المكتب البيضاوي ليشرح للشعب الأمريكي سبب تنحيه لصالح كامالا هاريس في سباق الانتخابات الرئاسية. وقال بايدن إنه انسحب من السباق الرئاسي "لإنقاذ الديموقراطية" وفسح المجال "لأصوات شابّة"https://p.dw.com/p/4ijwnإعلان