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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يقول إنه انسحب من السباق الرئاسي "لإنقاذ الديموقراطية"

٢٥ يوليو ٢٠٢٤

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا نادرا من المكتب البيضاوي ليشرح للشعب الأمريكي سبب تنحيه لصالح كامالا هاريس في سباق الانتخابات الرئاسية. وقال بايدن إنه انسحب من السباق الرئاسي "لإنقاذ الديموقراطية" وفسح المجال "لأصوات شابّة"

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