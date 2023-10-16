بايدن: احتلال إسرائيل لقطاع غزة سيكون "خطأ كبيرا"

رفضالرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة احتلال إسرائيل لغزة، وقال" أعتقد أن ذلك سوف يكون خطأ كبيرا". وقالبايدن في حوار أجراه برنامج "60 دقيقة"، تم بثه أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول)" هناك حاجة لأن يكون هناك مسار من أجل إقامة دولة فلسطينية"، مضيفا أنه لا يتوقع قبول إسرائيل لهذا الخيار في أي وقت في القريب العاجل.

وأضاف" ليس الآن. ليس الآن. ليس الآن، ولكني أعتقد أن إسرائيل تدرك أن قطاعا كبيرا من الشعب الفلسطيني لا يتبنى نفس آراء حماس وحزب الله".

وشدد الرئيس الامريكي على أهمية أن يعاد إلى الوطن الرهائن الأمريكيون المحتجزون في غزة، التي يعتقد أنها تواجه غزوا بريا وشيكا من جانب القوات الاسرائيلية، مؤكدا التزام أمريكا بمساعدة إسرائيل في حربها ضد حماس، وموضحا أنه لا يعتقد أنه سوف تكون هناك حاجة للجنود الأمريكيين. وأوضح بايدن أن حل الدولتين أمر ممكن حتى في ظل أسوأ موجة عنف في الصراع القائم منذ أعوام طويلة.

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس الأحد (8 اكتوبر تشرين أول)، بعد يوم من الهجوم الإرهابي الذي قامت به حماس عليها من خلال اقتحام مقاتلين السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين. كما شنت الحركة آلاف الصواريخ على إسرائيل.

يشار إلى أن حركة هي حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ ع ج م/م.س (د ب ا)