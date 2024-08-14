بايدن: اتفاق هدنة في غزة قد يمنع هجوما إيرانيا على إسرائيل

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران الى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل. إدارة بايدن وافقت على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.

في رد على سؤال عما إذا كانت هدنة بين إسرائيل وحماس قد تحول دون وقوع هجوم إيراني ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء (13 أغسطس/آب 2024) "هذا ما أتوقعه".

أضاف للصحافيين في نيو أورلينز إنه على الرغم من أن المفاوضات "أصبحت صعبة"، إلا أنه "لن يستسلم"، ويأتي ذلك مع ترقّب جولة محادثات صعبة دعت الدول الوسيطة (واشنطن والدوحة والقاهرة) الى عقدها الخميس أملا في التوصل إلى هدنة.

وجاءت تعليقات بايدن إثر رفض إيران الثلاثاء دعوات غربية للتراجع عن تهديدها بالردّ على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية . وأتهمت طهران وحماس إسرائيل باغتياله، بينما لم تعلّق إسرائيل على ذلك.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وفي سياق ذي صلة، قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لشبكة (سي بي إس نيوز) إن وفدا من الحركة لن يحضر محاولة استئناف محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم الخميس، مضيفا أن حماس لم تتلق ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض على أساس الاقتراح السابق المؤرخ في 2 تموز/ يوليو. وأوضح عبد الهادي، في بيان للشبكةأمس الثلاثاء: "لسنا ضد مفهوم المفاوضات وكنا مرنين في الجولات السابقة". وأضاف: "لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته رفضا الاقتراح، ووضعا شروطا جديدة، واغتالا رئيس حركتنا"، في إشارة إلى اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في العاصمة الإيرانية طهران في نهاية الشهر الماضي.

وكان البيت الأبيض حذّر من أن إيران قد تشنّ مع وكلائها "هجمات كبرى" على إسرائيل هذا الأسبوع، لافتا إلى أن إسرائيل لديها تقديرات مماثلة.

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وخلال الأيام الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات وغواصة مزوّدة بصواريخ إلى المنطقة دعما لإسرائيل:

والثلاثاء وافقت إدارة بايدن على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، متجاهلة ضغوطا تمارسها منظمات حقوقية تدعو لوقف إمداد الدولة العبرية بالأسلحة على خلفية ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في غزة. إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن التسليم لن يبدأ قبل سنوات.

وقال البنتاغون إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير قدرات قوية وجاهزة للدفاع عن النفس والحفاظ عليها".

وفي منشور على موقع إكس، شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المسؤولين الأمريكيين على مساعدتهم لإسرائيل في الحفاظ على "تفوقها العسكري النوعي في المنطقة" والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وبحسب بيان للبنتاغون، وافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على بيع طائرات إف-15 ومعدات بقيمة 19 مليار دولار تقريبا إلى جانب ذخائر دبابات قيمتها 774 مليون دولار وذخائر مدافع هاون متفجرة بما يزيد عن 60 مليون دولار ومركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)