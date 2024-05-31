بايدن: إسرائيل اقترحت اتفاقا "شاملا" لوقف إطلاق النار في غزة

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل اقترحت اتفاقا جديدا "شاملا" لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أنه لا يمكنه "تفويت" هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب من البيت الأبيض اليوم الجمعة (31/5/2024) إن إسرائيل اقترحت اتفاقا جديدا "شاملا" لوقف إطلاق النار. وقال "إليكم ما يتضمنه (الاقتراح): وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".

وأضاف بايدن "بوقف إطلاق النار، سيمكن توزيع تلك المساعدات بأمان وفعالية على جميع المحتاجين إليها". وتابع "بصفتي شخصا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصا أرسل القوات الأمريكية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة ... لا يمكننا تضييع هذه اللحظة".

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أ ف ب/ رويترز