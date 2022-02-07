بايدن: ألمانيا حليف "يعتمد عليه بشكل كامل" في ملف أوكرانيا

سعت الولايات المتحدة وألمانيا الاثنين (السابع من فبراير/ شباط 2022) لإظهار موقف موحد مناهض لعدوان عسكري روسي محتمل على أوكرانيا.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمستشار الألماني أولاف شولتس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مع ترقب الدول الغربية لتعرض أوكرانيا للغزو وحشد روسيا نحو 100 ألف من قواتها قريبا من الحدود الروسية الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن شولتس يقوم حاليا بأول زيارة رسمية له للبيت الأبيض منذ توليه مهام منصبه بعد أن خلف أنغيلا ميركل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي الاثنين مع المستشار الألماني أن ألمانيا حليف "يعتمد عليه بشكل كامل" في ملف أوكرانيا، وأنّ الولايات المتحدة لديها "ملء الثقة" في برلين.

وفيما أكّد المستشار الألماني على أنّ برلين وواشنطن "متّفقتان تماماً" على العقوبات الواجب فرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا، قال سيّد البيت الأبيض إنّ "ألمانيا هي أحد أكبر حلفائنا في العالم. لا شكّ في التحالف القائم بين ألمانيا والولايات المتحدة". وقال بايدن "نحن نعمل بشكل منسّق من أجل تعزيز ردع أيّ عدوان روسي في أوروبا، وكذلك لمواجهة "التحدّيات التي تطرحها الصين".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه "إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2". ويهدف خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو مشروع يثير انقساما في أوروبا، إلى مضاعفة صادرات عملاق الطاقة الروسي غازبروم من الغاز والتي تتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، في التفاف حول الطريق التقليدي عبر أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني إن بلاده مستعدة لمواصلة تمويل الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا. وأضاف شولتس قائلا "نحن نقدم جزءا كبيرا جدا جدا من الدعم المالي لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن ألمانيا قدمت حوالي ملياري دولار. وقال "نحن مستعدون لمواصلة تقديم هذه المساهمة". وأضاف المستشار الألماني أنّ مهمات بايدن تشمل "محاربة العدوان الروسي على أوكرانيا. لذلك هذا اجتماع مهمّ في وقت مهمّ جداً".

وقال شولتس: "نحن أقرب الحلفاء ونتعاون معا بشكل وثيق، وهذا أمر ضروري لاتخاذ خطوات يتعين علينا اتخاذها على سبيل المثال في مكافحة العدوان الروسي على أوكرانيا". وتابع المستشار الألماني أنه "سيكون هناك ثمن باهظ للغاية في حال حدث هجوم عسكري على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذا الأمر جرت مناقشتها والإعداد لها من فترة طويلة حتى يمكن التحرك في حالة الشك بشكل سريع وموحد وإجماع.

وتعرّضت الحكومة الألمانية الجديدة لانتقادات من أوكرانيا ومن بعض الأطراف في الولايات المتحدة الذين اتهموها بأنها لا تشارك بشكل تام في الجهود التي تقودها واشنطن للرد على الضغط العسكري الروسي على أوكرانيا الموالية للغرب.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)