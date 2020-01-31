 بانتظار طفله السادس.. جونسون يعتزم الزواج من صديقته الحامل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.02.2020

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منوعات

بانتظار طفله السادس.. جونسون يعتزم الزواج من صديقته الحامل

سيصبح بوريس جونسون أول رئيس وزراء بريطاني، منذ 250 عاما، يتزوج وهو في السلطة. إذ يعتزم جونسون الزواج من شريكته كاري سيموندز الحامل، وينتظران إنجاب طفل في أوائل الصيف، ليكون طفله السادس من المرأة الثالثة.

بوريس جونسون وشريكة حياته كاري سيموندز

بوريس جونسون ينتظر مع شريكة حياته كاري سيموندز أول مولود لهما الصيف القادم، علما بأن جونسون له خمسة أولاد بالفعل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وشريكة حياته كاري سيموندز اليوم السبت (29 شباط/ فبراير 2020) أنهما ينتظران أول مولود لهما وأنهما سيتزوجان. وأضاف الاثنان في بيان "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز الإعلان عن خطبتهما وأنهما ينتظران طفلا مطلع الصيف القادم".

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة السؤال هل الصداقة بين الرجال والنساء ممكنة خارج إطار الحب والجنس والزواج؟ خاصة لو هنالك ميول عاطفية وجنسية نحو الجنس الآخر. (20.09.2019)

"من الحب ما طلق". قد تطلب زوجات الطلاق من أزواجها بعد أن شعورهن بأنهم لا يحبونهن بما فيه الكفاية. لكن هذه المرة لم تتحمل سيدة خليجية حب زوجها لها لدرجة دفعتها لطلب الانفصال عنه! (24.08.2019)

ويقيم جونسون (55 عاما) زعيم حزب المحافظين، الذي طلق زوجتين من قبل، مع سيموندز (31 عاما) في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في داونينغ ستريت بلندن منذ توليه منصبه في تموز/ يوليو. وكانت سيموندز تشغل منصب مستشارة إعلامية سابقة لحزب المحافظين.

ويعني هذا الإعلان أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاما.

ونقلت صحيفة صن عن مصدر في داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء، قوله "بوريس وكاري سعداء للغاية بهذه الأنباء. كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة لكنهما أبقياه سرا حتى مرور فترة على الحمل".

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن هذا الطفل سيكون هو السادس لبوريس جونسون من المرأة الثالثة. فقد أنجب جونسون من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلر ولدين وابنتين، وكانا متزوجين منذ عام 1993، لكنه أعلن في خريف  2018 عن رغبته في الطلاق منها. وفي عام 2019 عرف أن جونسون أصبح أبا لابنة خارج إطار الزواج، بحسب الصحيفة الألمانية.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


مختارات

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

بريطانيا أعرق ديمقراطية بلا منازع. يعود تاريخ ولادة برلمانها إلى عام 1264. الجدل الحاد والنقاش المحتدم حول خروج البلد من الاتحاد الأوروبي دلل على رسوخ قدم الديمقراطية وعلو كعبها، ولكن ليس من دون دراما. (07.09.2019)  

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