بانتظار طفله السادس.. جونسون يعتزم الزواج من صديقته الحامل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وشريكة حياته كاري سيموندز اليوم السبت (29 شباط/ فبراير 2020) أنهما ينتظران أول مولود لهما وأنهما سيتزوجان. وأضاف الاثنان في بيان "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز الإعلان عن خطبتهما وأنهما ينتظران طفلا مطلع الصيف القادم".

ويقيم جونسون (55 عاما) زعيم حزب المحافظين، الذي طلق زوجتين من قبل، مع سيموندز (31 عاما) في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في داونينغ ستريت بلندن منذ توليه منصبه في تموز/ يوليو. وكانت سيموندز تشغل منصب مستشارة إعلامية سابقة لحزب المحافظين.

ويعني هذا الإعلان أن جونسون سيصبح أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاما.

ونقلت صحيفة صن عن مصدر في داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء، قوله "بوريس وكاري سعداء للغاية بهذه الأنباء. كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة لكنهما أبقياه سرا حتى مرور فترة على الحمل".

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن هذا الطفل سيكون هو السادس لبوريس جونسون من المرأة الثالثة. فقد أنجب جونسون من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلر ولدين وابنتين، وكانا متزوجين منذ عام 1993، لكنه أعلن في خريف 2018 عن رغبته في الطلاق منها. وفي عام 2019 عرف أن جونسون أصبح أبا لابنة خارج إطار الزواج، بحسب الصحيفة الألمانية.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)