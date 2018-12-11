بانتظار تصويت البرلمان.. بريطانيا تترنح بين البريكست وعدمه!

رغم قرب المهلة القانونية لترتيب أمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمحددة بآذار/ مارس المقبل، إلا أن ملف البريكست مازال يكتنفه الغموض أكثر من ذي قبل. إذ من المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني في السادس من كانون ثان/ يناير المقبل ملف الخروج وذلك عبر التصويت على الاتفاقية التي وقعتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يكون الرفض من نصيب الاتفاقية، حيث تتقارب موازين القوى بين الرفض والتأييد إلى درجة يكون من الصعب تحديد الكفة الراجحة.

في هذا السياق، حذر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس الأحد (30 كانون أول/ ديسمبر 2018) من أن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه ستكون بالمناصفة في حال رفض أعضاء البرلمان اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال فوكس، الذي كان من أشد المدافعين عن بريكست أثناء استفتاء العام 2016، مخاطبا النواب الذين يعتزمون التصويت ضد خطة ماي إن الاتفاق الذي أبرمته هو الطريقة الوحيدة "للتأكد مئة بالمئة" من أن بريطانيا ستغادر التكتل. وقال لصحيفة "ذي صنداي تايمز" "إذا لم نصوت لأجل ذلك، لست متأكدا إن كنت سأعطي (إمكان الانسحاب من الاتحاد الأوروبي) أكثر من 50/50".

من جانبه، حث رئيس المفوضية الأوروبيّة جان كلود يونكر بريطانيا على "ترتيب أمورها بفعالية" بشأن بريكست، رافضا الاتهامات بأن لدى التكتل أجندة خفية لإبقاء بريطانيا فيه. وقال لصحيفة "فيلت إم زونتاغ" الألمانية "من غير المنطقي أن يبدو أن جزءا من الشعب البريطاني يعتقد أن الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم حل لجميع مشكلات بريطانيا المستقبليّة". وأضاف "أدعوهم إلى ترتيب أمورهم بفعالية. قولوا لنا ما الذي تريدونه. اقتراحاتنا مطروحة على الطاولة منذ شهور".

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وقال يونكر "لدي انطباع بأن معظم النواب البريطانيين لا يثقون بالاتحاد الأوروبي والسيّدة ماي". ورفض رئيس المفوضية الأوروبيّة اتهام بروكسل بالمماطلة لمنع بريطانيا من الخروج من التكتل. وقال "هناك تلميحات الى أن هدفنا هو إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل الممكنة. لكن هذه ليست نيّتنا". وأضاف "لا نريد سوى توضيح بشأن علاقاتنا المستقبليّة. نحترم نتيجة الاستفتاء" الذي جرى بشأن بريكست في 2016.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب)