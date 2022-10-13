 بانتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة.. هل يخرج العراق من عنق الزجاجة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.10.2022

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سياسة واقتصاد

بانتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة.. هل يخرج العراق من عنق الزجاجة؟

بعد عام من مأزق سياسي انعكس عنفا دمويا وتوترا متواصلا، خطى العراق خطوة أولى نحو الخروج من الأزمة، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتكليف رئيس جديد للحكومة وافد من الطبقة السياسية التقليدية. لكن تحديات لا تزال بالانتظار.

كلّف عبداللطيف رشيد رئيساً جديداً للحكومة، هو محمد شياع السوداني

كلّف عبداللطيف رشيد رئيساً جديداً للحكومة، هو محمد شياع السوداني

نجح البرلمان العراقي الخميس (13 تشرين الأول/أكتوبر 2022) بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو الوزير السابق عبد اللطيف رشيد.

وسرعان ما كلّف رشيد رئيساً جديداً للحكومة، هو محمد شياع السوداني، في خطوة وضعت حداً لشلل مؤسساتي دام عاماً، مع فشل القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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عادت الحياة الى طبيعتها في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، وهو ما رسم شبح حرب أهلية قد تأتي (لا قدر الله) على الأخضر واليابس. لكن لا بوادر بعد لحل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

مع ذلك، فإنّ مهمة تشكيل الحكومة في بلد متعدد الطوائف والعرقيات وتقوم فيه الحياة السياسية على مفاوضات لا تنتهي بين القوى المهيمنة على المشهد، تبدو صعبةً، وقد تعود الخلافات من جديد إلى الواجهة.

المأزق "سيعود" بحلة جديدة

يقول ريناد منصور الباحث في معهد "شاتام هاوس" إنه "حينما ستبدأ المحادثات بشأن من سيكون وزيراً، ومن له اليد الأعلى في الوظائف العليا، والمؤسسات الحكومية وخزينة الدولة، سيطفو المأزق من جديد على المشهد". ويضيف "سنكون أمام حكومة محاصصة، تحاول فيها الأحزاب السياسية تقاسم ثروات البلاد".

وبفضل الايرادات النفطية، حقق العراق 87 مليار دولار كاحتياطات نقدية، لكنها تقبع في البنك المركزي بانتظار حكومة جديدة وإقرار موازنة تسمح بالاستفادة من تلك الأموال، خصوصا بمشاريع بنى تحتية كبيرة يحتاج إليها العراق بعد عقود من النزاعات.

وتعهّد السوداني في كلمة له الخميس ليلاً، بتبني "إصلاحاتٍ اقتصاديةً تستهدفُ تنشيطَ قطاعاتِ الصناعةِ والزراعةِ"، مضيفاً كذلك بأنه سوف يعمل "على توفيرِ فرصِ العملِ والسكن" للشباب. وأعرب عن استعداده "التام للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواءٌ المُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني"، مضيفاً "لنْ نسمحَ بالإقصاءِ والتهميشِ في سياساتِنا، فالخلافاتُ صدّعتْ مؤسساتِ الدولةِ وضيعتْ كثيراً من الفرصِ على العراقيين في التنميةِ والبناءِ والإعمار".

الصدر لا يزال حاضراً، ويحاول التأثير واستخدام ورقة التظاهرات للتعويض عن رأس المال السياسي الذي خسره بخروجه من البرلمان

"الصدر لا يزال حاضراً، ويحاول التأثير واستخدام ورقة التظاهرات للتعويض عن رأس المال السياسي الذي خسره" بخروجه من البرلمان

صمت "حذر" للصدريين

تحدّي آخر يواجه الحكومة الجديدة: موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وزعيم أحد أكبر التيارات السياسية في العراق، القادر على تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه بتغريدة واحدة.

وسحب الصدر في حزيران/يونيو نوابه البالغ عددهم 73 نائباً من البرلمان، الذي بات يهيمن عليه الإطار التنسيقي مع 138 نائباً من أصل 329. ويضمّ الإطار خصوصاً كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والخصم التاريخي للصدر، فضلاً عن كتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي الذي يضمّ فصائل موالية لإيران.

ويتساءل علي البيدر عمّا يوجد خلف "الصمت الحذر" للتيار الصدري. ويقول "واحد من الخيارات، أنه يعطي فرصة للمنظومة السياسية للقيام بخطوات معينة" أو قد يكون الصمت "ناتجاً عن عملية تسوية وترضية حصلت بين التيار الصدري والأطراف السياسية".

وصل التوتر السياسي في البلاد إلى ذروته في البلاد في 29 آب/أغسطس، حينما قتل أكثر من 30 من مناصري الصدر في مواجهات مسلحة مع الجيش وقوات الحشد الشعبي المنضوية في أجهزة الدولة.

تتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق

تتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق

هل ربحت إيران؟

يعتبر ريناد منصور من جهته أن الوضع لا يزال "هشاً". ويضيف "الصدر لا يزال حاضراً، ويحاول التأثير (على المشهد السياسي) واستخدام ورقة التظاهرات للتعويض عن رأس المال السياسي الذي خسره" بخروجه من البرلمان. ويشرح أن هدف الصدر يبقى "فرض انتخابات مبكرة عبر استخدام لعبة عدم الاستقرار الممنهج، كما يفعل عادةً، ليحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات". لكن يضيف أن "الأخطاء" السابقة للصدر، تضعه "في موقف صعب" للتفاوض.

من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية يوم الخميس تركت مقتدى الصدر "شخصية متضائلة". ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي العراقي محمد جاسم من بغداد قوله :"أعتقد أن ما حدث اليوم (الخميس) ضربة قاصمة لمقتدى الصدر سياسيا... بانتصار الإطار التنسيقي على مقتدى الصدر، بات الطريق ممهدا تماما لهم لتشكيل الحكومة".

كما وصف جاسم ما حدث بأنه "انتصار لإيران وانتكاسة للمصالح الأمريكية في المنطقة... الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيا سيفعل كل ما في وسعه لمحو أي وجود أمريكي في البلد وسيضع العراقيل أمام أي تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة، وكله لصالح إيران".

رئيسان جديدان للدولة والحكومة في العراق، فهل تنفرج الأزمة؟

"مهام جسيمة" في الانتظار

يرى المحلل السياسي العراقي علي البيدر أن "مهمة تشكيل الحكومة سوف تكون سهلة" وذلك "بسبب حالة التوافق" بين القوى الموجودة في البرلمان. لكن "مهام جسيمة" تنتظر الحكومة متعلقة بـ"محاربة الفساد والقضاء على ظاهرة الفقر والسلاح المنفلت"، كما أضاف.

ففي العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة والغني بالنفط، أربعة من كل عشرة شباب عاطلون عن العمل، ويقبع ثلث السكان في الفقر، وفق الأمم المتحدة.

ويأمل البيدر أن يكون الاهتمام المتزايد "الإقليمي والدولي بالوضع السياسي في العراق"، دافعاً يجبر "المنظومة السياسية على أن تكون أفضل من المراحل السابقة"، متحدثاً عن دور فرنسي وأمريكي وبريطاني.

في كلمتها أمام مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إنه "في حين أن العراق ليس بأي حال من الأحوال بلداً فقيراً، فإن المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية".

وأضافت أن "النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعملان بنشاط ضدها"، معتبرةً أن "الفساد المستشري يمثل سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. وبصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

الشرطة وقوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين شباب

الشرطة وقوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين شباب

"طبقة سياسية منفصلة عن الشعب"

لا ينظر ريناد منصور بتفاؤل إزاء المستقبل. ويقول "الحياة العامة ستبقى على حالها. سيبقى الناس محرومون من حقوقهم الأساسية، والمياه الصالحة، ونظام صحي، وكهرباء". ويضيف "عدد السكان سوف ينمو، ونسبة أعلى منهم سوف يتمّ تهميشها من قبل النظام".

ويرى مراقبون أن السوداني أمامه مهمة ليست بالسهلة، وأرجعوا ذلك للمحاصصة التي وصفوها بأنها سبب كل المشاكل التي يعاني منها العراق.

وفي هذا الإطار جاء أيضا الموقف الذي عبرت عنه الأمين العام للحركة المدنية الوطنية في العراق شروق العبايجي، في تصريحات لقناة السومرية الفضائية، والتي اعتبرت خلالها أن "العملية السياسية المشوهة لن تقدم شيئا للبلاد".

وأضافت العبايجي: "لا أمل في تغيير الواقع، والشعب العراقي عبر عن غضبه ورفضه ولكن الطبقة السياسية لا تعي ما يعانيه الشعب وهناك فجوة، فهم يعيشون في عالم منعزل عن معاناة الشعب". وتابعت: "بعد الانتخابات الأخيرة كانت هناك محاولة لتشكيل الأغلبية السياسية لم تنجح لأن القوى السياسية متمسكة بالمحاصصة، والإطار التنسيقي يريد مشاركة التيار الصدري في الحكومة المقبلة لإعادة المحاصصة ومبدأ تقسيم الكعكة".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل ديالى.. "فوق النخل فوق"

    احتفظ نخيل ديالى في أغلب الأماكن برونقه، وبقي باسقاً يانع الخضرة يظلل بساتين الحمضيات التي تميّز هذا الجزء من أرض الرافدين. معارك الحرب العراقية الإيرانية في هذه المنطقة أهلكت بالخصوص بساتين منطقة مندلي، فيما احتفظت البساتين الأخرى البعيدة عن خط التماس بيناعها. الصورة من بساتين منطقة شهربان، حيث حافظ توفر المياه على بساتين النخيل.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    بساتين النخيل مظلات للحمضيات

    يزرع فلاحو ديالى النخيل ليوفر مظلة لأشجار الحمضيات التي تنتشر بكثافة في هذه المنطقة المجاورة للعاصمة بغداد. تضم بساتين الحمضيات أشجار البرتقال، والليمون الحلو، والليمون الحامض، وغريب فروت (السندي بلهجة أهل العراق)، واليوسفي (لالنكي). وهي أشجار تحتاج الحرارة، ولكنها تحتاج الرطوبة أيضاً، ولا تحب مساقط الشمس العمودية عليها، لذا توفر لها بساتين النخيل الظلال، ولا يهتم المزارع هنا بجني النخيل.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    النجاة من الحروب

    منطقة ديالى في العراق من المناطق التي شهدت عمليات قتالية فيها كر وفر مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، حتى أنّ الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي قُتل في بساتين النخيل بمنطقة هبهب من محافظة ديالى متخفياً في كثافة البستان. لكنّ المعارك الموزعة هنا وهناك لم تدمر بساتين النخيل، كما جرى في مناطق أخرى من العراق. الصورة لبستان نخيل في ناحية ضباب، وسط ديالى.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    اليناعة رغم الإهمال

    يحتاج النخل إلى الماء والسقي الصيفي خاصة، لكنّ عمليات إعداد النخلة للإثمار معقدة، وتتطلب رعاية وزيارات متكررة من الفلاحين المختصين بتسلقها وتقليمها وتلقيحها وحفظ اللقاحات ثم جني المحصول مرات عدة. روح النخلة في رأسها كما يقول العراقيون. الصورة لنخيل من منطقة السعدية شمال شرق ديالى، حيث لم يقم الفلاح برعاية النخل وحافظ على بقائها يانعة فحسب.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل البصرة المُحارب!

    يصدق الوصف على هذا النخيل بالمحارب، لأنّ مصيره تشابك مع الحروب، الحرب العراقية الإيرانية، غزو الكويت وتحريرها، وحرب إسقاط صدام حسين عام 2003. أوسع عمليات تخريب طالت هذه الغابات الشاسعة في سنوات الحرب الثمان مع ايران، حين أمر صدام بحرق وتجريف بساتين النخيل خوفاً من تسلل قوات إيرانية إلى داخلها، وإمعاناً في حرب سكان مناطق الأهوار المتمردين. الصورة على ضفة شط العرب المواجهة لإيران.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل الأهوار المنسي

    أدت عمليات تجفيف الأهوار، في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين إلى تدمير ألوف الهكتارات من غابات النخيل في المنطقة الممتدة من هور الحمار إلى هور الصحين والجبايش اتصالاً بغابات نخيل البصرة. التجفيف جاء لتجريد عشائر الهور المتمردة على سلطة صدام حسين عن محيطها الطبيعي. الصورة لأطراف غابات النخيل الهالكة على نهايات هور الجبايش.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    تدني أسعار التمر

    أهمل فلاحو البصرة العناية بنخيلهم لأسباب عدة أخرى لا تتعلق بالحروب، بل تتعلق بتدني أسعار التمور في أسواق العراق، مقارنة بأسعارها في أسواق بلدان الجوار. رعاية النخلة حتى تؤتي جناها، تتطلب عمليات طويلة مستمرة ومكلفة، وفي البصرة يشكو الفلاح من أنّ عائد التمر لا يسد تكاليف زراعته، لذا أهمل الفلاحون بساتين النخل، وبدأ القصب والعلف يزحف عليها. الصورة لنخل منطقة السيبة.

  • Irak Datteln, Import aus dem Iran | Markt in Basra (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    التمور المستوردة تغزو أسواق "أم النخيل"

    بسبب تدني حاصل التمور في البصرة، تدفقت على أسواقها تمور إيرانية وسعودية وخليجية. المستهلك يقول إنّ تمور العراق غير معتنى بتسويقها، تغليفاً وتعليباً وتنظيفاً، وتعرض في الأسواق بشكل بدائي، لذا لا تحظى برضا المشترين. الصورة لتمور إيرانية في أسواق البصرة "أم النخيل" ما يشكل مفارقة محزنة.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بغداد خسر الحرب مع الفساد

    نخيل العاصمة بغداد تساقط ضحية حروب من نوع آخر، فالعاصمة تتسع منذ عام 2003 بشكل عشوائي غير مسيطر عليه، ويتدفق عليها العراقيون من كل ناحية، حتى بات مُلاك البساتين الأثرياء يقتلون غابات النخيل بسكب النفط في قلب كل نخلة حتى تهلك، لتجريف أراضيها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية تباع بملايين الدولارات. الصورة من بساتين نخيل الدورة في قلب بغداد.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW:A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    بساتين الدورة - كيف تُباع اليوم؟

    طبقاً للقانون، فإنَّ أراضي البساتين في عموم العراق مملوكة للدولة، ومؤجرة لمدد تصل إلى 99 عاماً للفلاحين الذين يزرعونها، وتسمى الأراضي الأميرية. لكنّ هذا القانون لم يعد فعالاً بعد عام 2003 حيث ضعفت الدولة. بساتين الدورة الهالكة الظاهرة في الصورة لا يمكن بيع أراضيها رسمياً، لكنّ سعر المتر المباع بشكل غير قانوني هنا يصل اليوم إلى 3 آلاف دولار حسب مكاتب بيع العقارات في العاصمة.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    الحرب على النخيل في شرق العاصمة!

    شهدت مناطق جنوب وجنوب شرق العاصمة عمليات تجاوز على بساتين النخيل المملوك بعضها للدولة، والمملوك قسم منها لأشخاص. وهكذا يجري قتل النخيل في مناطق، بسماية، جسر ديالى، بوب الشام، والحسينية، وأطراف الراشدية. الصورة في أطراف منطقة محمد السكران، حيث تتلف البساتين لتحويل أراضيها إلى قبور تباع بأسعار باهظة للناس.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    تشجير قناة الجيش.. ذهبت الأموال ومات النخيل

    منذ عام 2011 أطلقت أمانة العاصمة حملة لتشجير قناة الجيش التي تربط دجلة بنهر ديالى. بلغ طول مشروع التشجير بالنخيل 23.5 كم. أنفقت الأمانة مبلغ 146 مليون دولاراً، وأحالت المشروع إلى شركات متعاقبة فشلت كلها وهربت دون حساب. وحسب الصحافة العراقية، شُتلت أكثر من 20 ألف نخلة على ضفتي القناة، هلكت كلها بسبب عدم سقيها. الصورة لجزء من المشروع بمنطقة الشعب.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بابل الذي لم يخض حرباً!

    بساتين النخيل الشاسعة اليانعة العامرة في منطقة بابل جنوب بغداد وسط العراق، لم تطلها الحروب، ولم تطلها أيدي الفساد والتخريب غالباً. هذه البساتين احتفظت بيناعها وترتبط عادة ببساتين كربلاء وعين تمر. الصورة لبساتين النخيل قرب آثار بابل.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بابل الباسق

    يتوفر الماء في بابل عبر نهري الحلة والفرات، وهكذا فإنّ بساتين النخيل تحصل على حصص مائية منتظمة تحفظ لها يناعها، وتمكنها من الحياة. النخل هنا مثل ديالى يظلل بساتين البرتقال، وبساتين الرمان.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    الزحف السكاني

    يعزو المختصون في بابل احتفاظ المدينة ببساتينها من النخيل إلى توفر المياه أولاً، وإلى حرص دوائر المحافظة على حماية البساتين. كما كشف مصدر في المحافظة حصريا لـDW عربية عن تخصيص ملايين الدولارات سنوياً، لزراعة التالات الشابة وتكثيرها مختبرياً ميدانياً. الصورة في طرف منطقة سكنية بمدينة الحلة، حيث لم تقاوم تالات النخيل اليافعة والنخلات الباسقة الزحف السكاني. ملهم الملائكة - العراق

    الكاتب: ملهم الملائكة


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