 بالفيديو والصوت: آخر أخبار كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2020

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أخبار

بالفيديو والصوت: آخر أخبار كورونا

وفاة 9 أشخاص دفعة واحدة في دار للمسنين في ألمانيا ودول عربية تفرض حظر التجول ومن يخترقه يتعرض لعقوبات.

Coronavirus in München Warnschilder Spielplatz gesperrt (picture-alliance/Zuma/S. Babbar)

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