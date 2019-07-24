بالفيديو: كلبان ينقذان طفلة من أفعى سامة في موقف بطولي
لم يتردد كلبان ولو ثانية واحدة في التضحية بحياتهما من أجل إنقاذ طفلة صغيرة كانت تغط وحدها في نوم عميق. الكلبان دخلا في معركة مميتة مع أفعى سامة من نوع كوبرا، ومنعا وقوع كارثة محققة كانت ستحل بأسرة الطفلة الصغيرة.
صورة من الأرشيف.
في تصرف يعكس قوة العلاقة بينهما، لم يتردد كلبان ثانية واحدة في التضحية بحياتهما من أجل إنقاذ طفلة صغيرة، إذ منع الكلبان كارثة محققة كانت ستحل بعائلة الطفلة التي تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط، حسب ما أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأوضح نفس المصدر أن أفعى كوبرا سامة، حاولت قبل أيام التسلل إلى غرفة كانت تنام بها الطفلة الصغيرة سكاي في مدينة كيداباوان الفليبينية، بيد أن الأفعى فشلت في مسعاها بعد تدخل الكلاب، التي دافعت حتى الموت عن الطفلة.
وتابع المصدر أن الكلب "موكسي"، هاجم على الفور الأفعى السامة التي كانت تحاول الدخول من حديقة المنزل إلى غرفة الطفلة سكاي، وأضاف أن الكلب دخل في صراع مميت مع الكوبرا، بهدف إبعادها عن غرفة الطفلة النائمة في داخلها.
ومع عدوانية الأفعى، تدخل الكلب الثاني "مايلي" في المنزل بدوره من أجل إيقاف الكوبرا السامة عند حدها، حيث حاول الكلبان عض ذيل الأفعى وجرها بعيداً عن غرفة الطفلة، وهو ما تحقق في الأخير بعد معركة قوية للغاية التقطتها كاميرا المنزل.
وأفاد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أفعى الكوبرا السامة لقيت مصرعها بعد دقائق، مضيفاً أن الكلب "مايلي" توفي أيضاً متأثراً بلدغة الأفعى السامة، فيما فقد الكلب الآخر "موكسي" البصر بعد أن تعرضت عيناه لسم الكوبرا.
وقال جايمي سليم والد الطفلة "كنت أنا وزوجتي خارج المنزل (في العمل). وعندما وصلنا علمنا بما وقع. لقد صدمنا لكننا نشعر بالفخر من تصرف الكلبان"، وأردف :"لا أستطيع شكرهما بشكل كاف لما قاما به من أجل حماية طفلتنا سكاي. سنفتقد الكلبة مايلي".
ر.م/ع.ش
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أقوى الأفاعي سما
أفعى تايبان الداخلية هي أكثر أفعى سما في العالم. وتعيش في أستراليا. ويعتقد العلماء أن لدغة واحدة فقط من هذه الأفعى يمكنها قتل مائة رجل. والسم له خاصية إصابة الكائنات ذات الدم الحار خاصة، مثل البشر. ويعمل السم على الإضرار بالجهاز العصبي وبدم وبعضلات الضحية.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أكثر الأفاعي فتكا
الأفعى الأكثر فتكا لا تعني بالضرورة أكثرهن سما. إذ لا تعد لدغة أفعى "أشيس كاريناتوس" الرملية مميتة، إذ ينجو نحو 90 بالمائة من ضحاياها من آثار اللدغة وبدون علاج. رغم ذلك تعد هذه الأفعى التي تعيش في الصحراء الرملية، وخاصة في ساحل منطقة الخليج، من أكثر الأفاعي قتلا للبشر، لأنها عدوانية وتعض بصورة سريعة ومكثفة. ولذلك تنتج عن لدغاتها الكثير من حالات التسمم والموت.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أكبر الأفاعي حجما
أما أكبر أفعى في العالم فهي أناكوندا التي تنتمي لفصيلة بواء. وتحب الظلام وتعيش في الأنهر العميقة في غابات أمريكيا الجنوبية. بعض أنواعها يصل طولها إلى 8.8 متر ووزنها إلى 200 كيلوغرام. أما معدل طول هذا الثعبان فيصل إلى 4 أمتار ومعدل وزنه يصل إلى 30 كيلوغرام. وتتغلب أناكوندا على ضحيتها عبر التفافها على الضحية ومن ثم خنقها ببطء.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأفعى العملاقة
يعتقد أن أفعى تيتانوبوا كانت أكبر أفعى عاشت على سطح الأرض، وذلك قبل أربعين مليون عام. ويعتقد أن طولها يصل إلى 13 مترا ووزنها قد يصل إلى 1135 كيلوغرام. ويظهر في الصورة ثعبان وبجنبه بقايا عمود فقري لأفعى تيتانوبوا المنقرضة وجدها العلماء في كولومبيا.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأصغر في العالم
أما أفعى "تيتراخيلوستوما كارلاي" فهي أصغر أفعى في العالم، ولا يتجاوز طولها عشرة سنتيمترات، ولا يتجاوز قطرها قطر السباغيتي، كما ذكر بلير هيدغيس من جامعة بنسيلفانيا الأمريكية الذي أكتشفها في سنة 2008. وتقتات هذه الأفعى على النمل الأبيض واليرقات وتعيش في جزيرة باربادوس في البحر الكاريبي.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأكثر طمعا
يمكن للأفاعي خلخلة الفك السفلي لابتلاع حيوانات أكبر من حجم الأفعى نفسها. لكنه في بعض الأحيان يكون طمع الأفعى قاتلا لها، ففي سنة 2005 انفجرت "أفعى النمر" في حديقة فلوريدا الوطنية بعد أن حاولت ابتلاع تمساح بكامله. ويظهر في الصور ذيل التمساح خارجا من بطن "أفعى النمر" الطماعة.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأكثر مكرا
الأفعى الغابونية تتميز بقابليتها الكبيرة على تغيير لونها وشكلها. ويمكن لرأسها أن يظهر كورقة ميتة للتمويه والعيش في الغابات المطرية الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك تتميز الأفعى الغابونية بأنيابها الطويلة السامة، التي يصل طولها إلى خمسة سنتيمترات. ولا تعد هذه الأفعى عدوانية، ونادرا ما تهاجم البشر.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأكثر حيلة
الثعبان الملك لا يعد ساما، لكنه يتحايل على الحيوانات التي لا تعرف ذلك، ويبدو بمظهر ثعبان سام حتى يخيفها. ويقلد الثعبان الملك الذي يحمل ألوان الأحمر والأبيض والأسود، ثعبان المرجان السام، ويتصرف مثله.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
عشاق البحار
تعيش الأفاعي في البحار، ويمكنها العيش حتى في الشعب المرجانية. مع ذلك، تعود هذه الأفاعي إلى اليابسة للبحث عن الفريسة وللتزاوج. بعض أنواع أفاعي البحار تعد من أكثر الكائنات سما في العالم. وعكس السمك، لا تحتوي الأفاعي على خياشيم، وتحتاج للخروج من حين لأخر للتنفس خارج المياه.
عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أفاع طائرة
أفعى "كريسوبيليا" يمكنها القفز والتحليق في الهواء ولذلك يطلق عليها تسمية "الأفعى الطائرة". ويمكنها التحليق لمسافة 30 مترا. وتقتات على القوارض والسحالي والطيور، بما فيها الخفافيش. ولا تشكل أي خطرا على البشر. الكاتب: بريغيته أوستيرات، صوفيا فاغنر/ زمن البدري