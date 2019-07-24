بالفيديو: كلبان ينقذان طفلة من أفعى سامة في موقف بطولي

في تصرف يعكس قوة العلاقة بينهما، لم يتردد كلبان ثانية واحدة في التضحية بحياتهما من أجل إنقاذ طفلة صغيرة، إذ منع الكلبان كارثة محققة كانت ستحل بعائلة الطفلة التي تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط، حسب ما أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح نفس المصدر أن أفعى كوبرا سامة، حاولت قبل أيام التسلل إلى غرفة كانت تنام بها الطفلة الصغيرة سكاي في مدينة كيداباوان الفليبينية، بيد أن الأفعى فشلت في مسعاها بعد تدخل الكلاب، التي دافعت حتى الموت عن الطفلة.

وتابع المصدر أن الكلب "موكسي"، هاجم على الفور الأفعى السامة التي كانت تحاول الدخول من حديقة المنزل إلى غرفة الطفلة سكاي، وأضاف أن الكلب دخل في صراع مميت مع الكوبرا، بهدف إبعادها عن غرفة الطفلة النائمة في داخلها.

ومع عدوانية الأفعى، تدخل الكلب الثاني "مايلي" في المنزل بدوره من أجل إيقاف الكوبرا السامة عند حدها، حيث حاول الكلبان عض ذيل الأفعى وجرها بعيداً عن غرفة الطفلة، وهو ما تحقق في الأخير بعد معركة قوية للغاية التقطتها كاميرا المنزل.

وأفاد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أفعى الكوبرا السامة لقيت مصرعها بعد دقائق، مضيفاً أن الكلب "مايلي" توفي أيضاً متأثراً بلدغة الأفعى السامة، فيما فقد الكلب الآخر "موكسي" البصر بعد أن تعرضت عيناه لسم الكوبرا.

وقال جايمي سليم والد الطفلة "كنت أنا وزوجتي خارج المنزل (في العمل). وعندما وصلنا علمنا بما وقع. لقد صدمنا لكننا نشعر بالفخر من تصرف الكلبان"، وأردف :"لا أستطيع شكرهما بشكل كاف لما قاما به من أجل حماية طفلتنا سكاي. سنفتقد الكلبة مايلي".

ر.م/ع.ش