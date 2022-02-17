بالفيديو: في موقف طريف.. نجم برتغالي شهير يحمل خصمه خارج الملعب

ادعاء الإصابة في الدقائق الأخيرة من مباريات كرة القدم، أمر شائع جدا لاستنفاد الوقت والوصول بالمباراة إلى النتيجة الحالية. ولكن هذا الأمر لم يرق للنجم البرتغالي الشهير ريكاردو كواريزما، لاعب نادي فيتوريا غيماريش، الذي كان يلعب مباراة في الدوري البرتغالي أمام مستضيفه بيلينينسيش.

وعندما وصلت المباراة إلى دقيقتها الـ92، والنتيجة تشير إلى تقدم بيلينينسيش بهدف مقابل لا شيء، سقط لاعب بيلينينسيش أفونسو سوزا (21 عاما) على الأرض، مدعيا الإصابة، وكان لابد من انتظار إخراجه للعلاج خارج الميدان.

لاعبو غيماريش مستعجلون، ويريدون استغلال الدقائق القليلة المتبقية قبل إطلاق صافرة النهاية، علهم ينجحون في إحراز هدف التعادل. وهنا تدخل نجمهم المخضرم ريكاردو كواريزما (38 عاما)، وقام بحمل سوزا بين ذراعيه لإخراجه خارج الملعب.

ولكن سوزا أنزل نفسه وصار يمشي وتدخل زملاؤه وتحول الموقف إلى بعض المشادات والملاسنات بين لاعبي الفريقين، وضاع الكثير من الوقت الذي أراد كواريزما توفيره. كما حصل اللاعبان سوزا وكواريزما على البطاقة الصفراء. حظيت اللقطة التي نشرتها حسابات على مختلف مواقع التواصل بإعجاب ملايين المعلقين.

واستؤنفت المباراة دون أن تسفر الدقائق القليلة المتبقية عن تغيير النتيجة، ليتجرع كواريزما وفريقه مرارة الهزيمة أمام متذيل ترتيب الدوري البرتغالي بيلينينسيش.

ف.ي