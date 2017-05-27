 بالفيديو ـ السائقة الألمانية صوفيا فلوريش تتعرض لحادث خطير | عالم المنوعات | DW | 18.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

بالفيديو ـ السائقة الألمانية صوفيا فلوريش تتعرض لحادث خطير

تعرضت السائقة صوفيا فلوريش إلى كسر في العمود الفقري بعدما فقدت السيطرة على سيارتها لتقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار خلال سباق ببطولة أوروبا لسباقات سيارات فورمولا-3، فيما أكدت السائقة أنها في حالة جيدة.

Sophia Flörsch (picture-alliance/dpa/T. Suer)

صوفيا فلوريش، صورة من الأرشيف.

تعرضت السائقة الألمانية صوفيا فلوريش لكسر في العمود الفقري، بعد حادث تصادم خلال سباق ببطولة أوروبا لسباقات سيارات فورمولا-3. ولكن فلوريش التي تبلغ من العمر 17 عاما أكدت من المستشفى أنها في حالة جيدة.

وفقدت فلوريش السيطرة على سيارتها "فان امرسفورت" وهي على سرعة تقارب 280 كيلومتر في الساعة. واصطدمت سيارتها بزميلتها شو تسوبي قبل أن تقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار.

وفقدت فلوريش الوعي وتم نقلها للمستشفى، قبل أن تغرد عبر حسابها على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي وتؤكد أنها ستخضع لعملية جراحية غدا الاثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018).

وقالت "فقط أريد أن أقول للجميع أنني بخير ولكن سأخضع لجراحة صباح غد". وأضافت: "أتوجه بالشكر للجميع على رسائل الدعم".

وقال مسئولون أن السائقة الألماني تعاني من كسر في العمود الفقري، فيما قال والدها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها تمكنت من تحريك جسدها بالكامل.

وجرى نقل أربعة أشخاص أخرين للمستشفى، من بينهم سائق واحد، ومصورين وأحد عمال المضمار، لكن دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم.

ر.م/ع.ج.م ( د ب أ)

  • Lewis Hamilton und Nico Rosberg

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    يضم فريق مرسيدس لهذا الموسم بطل العام الماضي لويس هاميلتون ووصيفه نيكو روزبرغ. ويريد الفريق تكرار انجازات العام الماضي بفوزه بـ16 من 19 سباقا، وبواقع 11 لقبا لهاميلتون مقابل خمسة ألقاب لروزبرغ.

  • Kimi Raikkonen und Sebastian Vettel

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    أما فريق فيراري فقد نجح في ضم بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتيل إلى صفوفه هذا الموسم، بالإضافة إلى الاحتفاظ ببطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونين.

  • Christian Horner mit Daniel Ricciardo und Daniil Kvyat

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    فريق ريد بول قد يكون من أكثر الفرق تضررا هذا الموسم بعد فقدان نجم الفريق سيباستيان فيتيل. يضم الفريق هذا الموسم الاسترالي دانييل ريتشاردو الذي خطف الأضواء وحل ثالثا في الموسم الماضي، والسائق الروسي الشاب دانييل كفيات.

  • Bildergalerie Formel 1 Saison 2015

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    يطمح فريق ويليامز في إعادة انجاز الموسم الماضي وتحقيق المركز الرابع لأفضل النتائج للسائقين، والذي حققه سائقه فالتيري بوتاس، فيما بقي مع الفريق في هذا الموسم البرازيلي فيليبي ماسا.

  • Fernando Alonso und Jenson Button

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    أما فريق مكلارين فقدم سائقيه لهذا الموسم وهما جينسون بوتون والعائد للفريق بطل العالم السابق فيرناندو ألونسو. الموسم بدأ محملا بالمشاكل التقنية للفريق وسيغيب ألونسو عن سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي في ملبورن.

  • Bildergalerie Formel 1 Saison 2015

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    أما جديد فريق لوتوس لهذا الموسم فهو استخدامه لمحركات مرسيدس في سيارات السباق، بدلا عن محركات رينو. وسائقو الفريق في 2015 هما باستور مالدونادو و روماين غروسيان.

  • Bildergalerie Formel 1 Saison 2015

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    أما فريق تورو روسو فقد ركز على إشراك المواهب في هذا الموسم، وقدم الهولندي ماكس فيرستابن (17 عاما، يسار الصورة) وهو أصغر سائق في تاريخ سباقات "فورمولا وان"، بالإضافة إلى السائق كارلوس ساينز.

  • Bildergalerie Formel 1 Saison 2015

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    ويعاني فريق فورس إنديا من بعض المشاكل التي قد تؤثر على مشاركته هذا الموسم، وما زالت سيارته الجديدة "في جيه إم 08" غير صالحة للسباق. يمثل الفريق السائقان نيكو هولكينبيرغ وسيرجيو بيريز.

  • Bildergalerie Formel Eins Marcus Ericsson Sauber F1 Team

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    فريق ساوير قدم لونا جديدا لسياراته لسباق هذا الموسم، فيما يمثل الفريق ماركوس إريكسون وفيليبي نصر ليكونا سائقيه الأساسيين في الموسم الجديد.

  • Deutschland Hockenheimring Formel 1

    "فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

    فيما يحاول فريق ماروسيا تجنب الفشل الذي حل بالفريق الموسم الماضي وتقديمه نتائج جيدة هذا الموسم. وسيقود الفريق السائق الاسباني روبرتو ميرهي والسائق البريطاني ويل ستيفنز. إعداد: أندرياس شتين تسيمونس / زمن البدري

    الكاتب: أندرياس شتين تسيمونس / زمن البدري


مختارات

الألماني سيباستيان فيتل يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات

فاز الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري، بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات بمدينة ملبورن، متقدما على بطل العالم سائق مرسيدس لويس هاميلتون الذي حل بالمركز الثاني. (25.03.2018)  

شوماخر الابن يقود سيارة الفوز الأول لوالده على حلبة "سبا"

"ابن البط عوام" .. المثل ينطبق على ابن أسطورة الفورمولا واحد الألماني ميشائيل شوماخر، ميك شوماخر، الذي قاد السيارة التي فاز بها أبيه للمرة الأولى في السباقات عام 1992. (27.08.2017)  

متحف فورمولا وان: ميشائيل شوماخر.. الحاضر الغائب!

الاتحاد الدولي للسيارات يدشن جناحا للمشاهير، عبر إدراج أولا أسماء لأبطال سائقي الفورمولا واحد، وميشائيل شوماخار في الصدارة. الجائزة الفخرية تسلمتها عنه مديرة أعماله. (05.12.2017)  

"فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية

يبدأ سباق السيارات "فورمولا 1" موسمه الجديد في سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي في ملبورن هذا الأسبوع. الفرق المتنافسة تسعى للاعتماد على تقنيات جديدة وتعزيز صفوفها بسائقين بارعين، كما يبرز في هذا الملف المصور. (12.03.2015)  

مواضيع ذات صلة

Michael Schumacher Portrait

مديرة أعمال شوماخر تكشف جوانب خاصة من حياة أسطورة الفورمولا 1 27.05.2017

يحيط غموض كبير الوضع الصحي الحالي لأسطورة الفورمولا واحد، ميشائيل شوماخر، الذي تعرض لإصابة خطيرة في رأسه قبل أكثر من ثلاث سنوات. مديرة أعمال شوماخر كشفت مؤخرا عن جوانب خاصة من حياة أيقونة الفورمولا الواحد.

Autowrack

السجن مدى الحياة عقوبة القيادة المتهورة في ألمانيا 27.02.2017

تحدي القيادة بسرعة قد يؤدي إلى عواقب كارثية. وهذا ما فعله رجلان ألمانيان دخلا في سباق، وأدى في النهاية إلى وفاة شخص ثالث. محكمة ألمانية أوقعت أقسى عقوبة ممكنة على المتسبب بالوفاة لقيادته المتهورة.

BELGIUM-FORMULA-ONE-GRAND-PRIX

شوماخر الابن يقود سيارة الفوز الأول لوالده على حلبة "سبا" 27.08.2017

"ابن البط عوام" .. المثل ينطبق على ابن أسطورة الفورمولا واحد الألماني ميشائيل شوماخر، ميك شوماخر، الذي قاد السيارة التي فاز بها أبيه للمرة الأولى في السباقات عام 1992.

إعلان
Themenbild Facebook

 