بالفيديو ـ السائقة الألمانية صوفيا فلوريش تتعرض لحادث خطير

تعرضت السائقة الألمانية صوفيا فلوريش لكسر في العمود الفقري، بعد حادث تصادم خلال سباق ببطولة أوروبا لسباقات سيارات فورمولا-3. ولكن فلوريش التي تبلغ من العمر 17 عاما أكدت من المستشفى أنها في حالة جيدة.
وفقدت فلوريش السيطرة على سيارتها "فان امرسفورت" وهي على سرعة تقارب 280 كيلومتر في الساعة. واصطدمت سيارتها بزميلتها شو تسوبي قبل أن تقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار.
وفقدت فلوريش الوعي وتم نقلها للمستشفى، قبل أن تغرد عبر حسابها على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي وتؤكد أنها ستخضع لعملية جراحية غدا الاثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018).
وقالت "فقط أريد أن أقول للجميع أنني بخير ولكن سأخضع لجراحة صباح غد". وأضافت: "أتوجه بالشكر للجميع على رسائل الدعم".
وقال مسئولون أن السائقة الألماني تعاني من كسر في العمود الفقري، فيما قال والدها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها تمكنت من تحريك جسدها بالكامل.
وجرى نقل أربعة أشخاص أخرين للمستشفى، من بينهم سائق واحد، ومصورين وأحد عمال المضمار، لكن دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم.
ر.م/ع.ج.م ( د ب أ)
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"فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية
يضم فريق مرسيدس لهذا الموسم بطل العام الماضي لويس هاميلتون ووصيفه نيكو روزبرغ. ويريد الفريق تكرار انجازات العام الماضي بفوزه بـ16 من 19 سباقا، وبواقع 11 لقبا لهاميلتون مقابل خمسة ألقاب لروزبرغ.
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أما فريق فيراري فقد نجح في ضم بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتيل إلى صفوفه هذا الموسم، بالإضافة إلى الاحتفاظ ببطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونين.
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فريق ريد بول قد يكون من أكثر الفرق تضررا هذا الموسم بعد فقدان نجم الفريق سيباستيان فيتيل. يضم الفريق هذا الموسم الاسترالي دانييل ريتشاردو الذي خطف الأضواء وحل ثالثا في الموسم الماضي، والسائق الروسي الشاب دانييل كفيات.
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يطمح فريق ويليامز في إعادة انجاز الموسم الماضي وتحقيق المركز الرابع لأفضل النتائج للسائقين، والذي حققه سائقه فالتيري بوتاس، فيما بقي مع الفريق في هذا الموسم البرازيلي فيليبي ماسا.
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أما فريق مكلارين فقدم سائقيه لهذا الموسم وهما جينسون بوتون والعائد للفريق بطل العالم السابق فيرناندو ألونسو. الموسم بدأ محملا بالمشاكل التقنية للفريق وسيغيب ألونسو عن سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي في ملبورن.
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أما جديد فريق لوتوس لهذا الموسم فهو استخدامه لمحركات مرسيدس في سيارات السباق، بدلا عن محركات رينو. وسائقو الفريق في 2015 هما باستور مالدونادو و روماين غروسيان.
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"فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية
أما فريق تورو روسو فقد ركز على إشراك المواهب في هذا الموسم، وقدم الهولندي ماكس فيرستابن (17 عاما، يسار الصورة) وهو أصغر سائق في تاريخ سباقات "فورمولا وان"، بالإضافة إلى السائق كارلوس ساينز.
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"فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية
ويعاني فريق فورس إنديا من بعض المشاكل التي قد تؤثر على مشاركته هذا الموسم، وما زالت سيارته الجديدة "في جيه إم 08" غير صالحة للسباق. يمثل الفريق السائقان نيكو هولكينبيرغ وسيرجيو بيريز.
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"فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية
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فيما يحاول فريق ماروسيا تجنب الفشل الذي حل بالفريق الموسم الماضي وتقديمه نتائج جيدة هذا الموسم. وسيقود الفريق السائق الاسباني روبرتو ميرهي والسائق البريطاني ويل ستيفنز. إعداد: أندرياس شتين تسيمونس / زمن البدري
الكاتب: أندرياس شتين تسيمونس / زمن البدري