بالفيديو ـ السائقة الألمانية صوفيا فلوريش تتعرض لحادث خطير

تعرضت السائقة الألمانية صوفيا فلوريش لكسر في العمود الفقري، بعد حادث تصادم خلال سباق ببطولة أوروبا لسباقات سيارات فورمولا-3. ولكن فلوريش التي تبلغ من العمر 17 عاما أكدت من المستشفى أنها في حالة جيدة.

وفقدت فلوريش السيطرة على سيارتها "فان امرسفورت" وهي على سرعة تقارب 280 كيلومتر في الساعة. واصطدمت سيارتها بزميلتها شو تسوبي قبل أن تقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار.

وفقدت فلوريش الوعي وتم نقلها للمستشفى، قبل أن تغرد عبر حسابها على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي وتؤكد أنها ستخضع لعملية جراحية غدا الاثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018).

وقالت "فقط أريد أن أقول للجميع أنني بخير ولكن سأخضع لجراحة صباح غد". وأضافت: "أتوجه بالشكر للجميع على رسائل الدعم".

وقال مسئولون أن السائقة الألماني تعاني من كسر في العمود الفقري، فيما قال والدها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها تمكنت من تحريك جسدها بالكامل.

وجرى نقل أربعة أشخاص أخرين للمستشفى، من بينهم سائق واحد، ومصورين وأحد عمال المضمار، لكن دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم.

ر.م/ع.ج.م ( د ب أ)