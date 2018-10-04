بالفيديو ـ ابن ميسي يغني ويسدد كرة قوية في "ملعب" والدته!

لا يتوقف نجم برشلونة الأول، ليونيل ميسي عن تقاسم الكثير من لحظاته حياته سواء المرتبطة بأسرته الصغيرة أو تلك التي لها علاقة بعالم الساحرة المستدير، الذي يتربع على عرشه مع بعض اللاعبين منذ عدة سنوات.

وغالباً ما ينشر أحسن لاعب في العالم خمس مرات على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً أو مقاطع فيديو له مع أسرته ومعارفه، من أجل إطلاع جمهوره على آخر أخباره. ويبدو أن ميسي قد عثر منذ الآن على خليفته له فوق المستطيل الأخضر.

فقد نشرت أنطونيلا روكوز زوجة ليونيل ميسي، فيديو طريف لابنها ماتيو (ثلاثة أعوام) وهو يظهر مهارات كروية شبيهة بتلك التي يمتلكها والده، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 22 ثانية، ابن ميسي ماتيو وهو يرتدي قميص النادي الكتالوني، إذ بدأ ماتيو بالغناء في بداية الفيديو والنظر إلى أمه، التي كانت تصور الفيديو على ما يبدو في منزل النجم الأرجنتيني الكبير ميسي.

وقبل نهاية الفيديو، أخذ ماتيو الكرة ووضعها على الأرض ثم سددها بقوة نحو والدته أنطونيلا. تسديدة ماتيو لم تسقط فقط هاتف أنطونيلا من يديها بل وضعت أيضاً حداً لتصوير هذا الفيديو القصير، وتسببت كذلك في ضحك الحاضرين. يشار إلى أن ليونيل ميسي (31 عاماً) تزوج من أنطونيلا روكوز سنة 2017، ورزق الثنائي الأرجنتيني بثلاثة أطفال تياغو و ماتيو وثيرو.

