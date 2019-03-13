 بالفيديو ـ ابنة رونالدو تخطف كرة ″هاتريك″ أتلتيكو مدريد! | عالم الرياضة | DW | 16.03.2019

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عالم الرياضة

بالفيديو ـ ابنة رونالدو تخطف كرة "هاتريك" أتلتيكو مدريد!

بعدما أحرز "هاتريك" في شباك أتلتيكو مدريد منتصف هذا لأسبوع وقاد يوفنتوس للتأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، يبدو أن كرة "الهاتريك" التي أخذها رونالدو معه إلى المنزل لن تبقى طويلا في حوزة النجم البرتغالي.

Champions League - Atletico Madrid vs Juventus FC | Cristiano Ronaldo (picture-alliance/dpa/J. Carlos Rojas)

لطالما تقاسم كريستيانو رونالدو الكثير من لحظات حياته الخاصة مع محبيه على المواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينشر النجم البرتغالي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو، التي تقدم صورة أخرى لرونالدو بعيداً عن المستطيل الأخضر.

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ما الذي يحدث مع كريستيانو؟ يبدو أن الحظ يعاند الدون، ليس في الملعب فقط، وإنما على صعيد الحب أيضاً. الأزمة مع الحسناء جورجينا باتت حديث المتابعين، بعد ظهور أنباء عن وجود علاقة مع عارضة من نفس عمر كريستيانو. (01.02.2019)

بعدما سجل ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد وقاد يوفنتوس إلى التأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وجهت جورجينا رودريغيز رسالة مؤثرة إلى صديقها رونالدو وأكدت أن النجم البرتغالي نموذج يحتذى به في عالم الساحرة المستديرة. (13.03.2019)

ووسط هذه الأسبوع خطف أحسن لاعب في العالم خمس مرات كل الأضواء، وذلك بعدما قاد فريقه يوفنتوس إلى التأهل لدور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد. وسجل النجم البرتغالي في ذلك اللقاء ثلاثة أهداف.

ودأب رونالدو على أخذ كرات "الهاتريك"، التي يسجلها في المباريات إلى المنزل والاحتفاظ بها في متحفه الخاص، بيد أن كرة ثلاثية أتلتيكو مدريد تعرضت إلى موقف طريف للغاية، فقد نشرت جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو للنجم البرتغالي برفقة ابنته آلانا.

ويظهر في الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 18 ثانية رونالدو، وهو يلعب بكرة الهاتريك مع ابنته آلانا. ويبدأ النجم البرتغالي في اللعب بالكرة فيما أخذت ابنته تنظر إليه وهي تبتسم. وبعد ذلك بقليل، يعطي رونالدو الكرة لابنته على أمل أن تشاركه في اللعب، إلاّ أن آلانا تقرر الإمساك بالكرة والفرار بها بعيداَ.

وحصد الفيديو في أقل من 24 ساعة حوالي 6،5 مليون مشاهدة على حساب جورجينا رودريغيز في "إنستغرام"، إذ عبر الكثير من متابعي الحسناء الإسبانية عن إعجابهم بالفيديو، الذي يظهر جانبا من رونالدو الأب بعيدا عن عالم الساحرة المستديرة.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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