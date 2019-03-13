بالفيديو ـ ابنة رونالدو تخطف كرة "هاتريك" أتلتيكو مدريد!

لطالما تقاسم كريستيانو رونالدو الكثير من لحظات حياته الخاصة مع محبيه على المواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينشر النجم البرتغالي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو، التي تقدم صورة أخرى لرونالدو بعيداً عن المستطيل الأخضر.

ووسط هذه الأسبوع خطف أحسن لاعب في العالم خمس مرات كل الأضواء، وذلك بعدما قاد فريقه يوفنتوس إلى التأهل لدور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد. وسجل النجم البرتغالي في ذلك اللقاء ثلاثة أهداف.

ودأب رونالدو على أخذ كرات "الهاتريك"، التي يسجلها في المباريات إلى المنزل والاحتفاظ بها في متحفه الخاص، بيد أن كرة ثلاثية أتلتيكو مدريد تعرضت إلى موقف طريف للغاية، فقد نشرت جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو للنجم البرتغالي برفقة ابنته آلانا.

ويظهر في الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 18 ثانية رونالدو، وهو يلعب بكرة الهاتريك مع ابنته آلانا. ويبدأ النجم البرتغالي في اللعب بالكرة فيما أخذت ابنته تنظر إليه وهي تبتسم. وبعد ذلك بقليل، يعطي رونالدو الكرة لابنته على أمل أن تشاركه في اللعب، إلاّ أن آلانا تقرر الإمساك بالكرة والفرار بها بعيداَ.

وحصد الفيديو في أقل من 24 ساعة حوالي 6،5 مليون مشاهدة على حساب جورجينا رودريغيز في "إنستغرام"، إذ عبر الكثير من متابعي الحسناء الإسبانية عن إعجابهم بالفيديو، الذي يظهر جانبا من رونالدو الأب بعيدا عن عالم الساحرة المستديرة.