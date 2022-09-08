بالفيديو.. تعرّف على مزايا أيفون 14 وساعة آبل الجديدة!

عرضت شركة "آبل" الأربعاء (السابع من أيلول/سبتمبر 2022) مجموعة هواتفها الذكية الجديدة التي طرحتها بأسعار مشابهة لسلستي "أي فون" السابقتين رغم التضخم المتزايد ونقص المكونات، في حين أن ثمن ساعاتها الجديدة أغلى من سابقاتها.
ولم تشر شركة التكنولوجيا العملاقة إلى أي تغييرات جوهرية في أجهزتها، باستثناء الاستغناء عن الفتحة المخصصة لبطاقة "سيم"، والاستعاضة عنها بنسختها الرقمية.
وتضم سلسلة الهواتف الجديدة أربعة طرازات، من "آي فون 14" الذي يبدأ سعره من 800 دولار، إلى "آي فون 14 برو ماكس" الذي يبدأ سعره من 1100 دولار.
ووُصِف "آي فون 14" بأنه "أسرع من كل الهواتف المنافسة"، ويتميز بشاشة أكبر، وبطارية تدوم وقتاً أطول، وعدسات أفضل للصور والفيديو اياً كانت درجة الضوء أو الصعوبات.
ويمكن لهذه الهواتف الذكية إرسال نداءات استغاثة عبر الأقمار الاصطناعية ورصد حوادث السيارات لتنبيه أجهزة الإنقاذ بسرعة أكبر.
وركز الحدث التسويقي الذي أقيم حضورياً على أحدث جيل من الساعات الذكية "آبل ووتش سيريز 8" (بدءاً من 400 دولار)، ونموذج جديد هو "آبل ووتش إس إي" (من 250 دولاراً).
ورأت المحللة كارولينا ميلانيزي من "كرييتيف ستراتيجيز" أن "الدولار القوي يجعل من الأسهل بعض الشيء عدم زيادة أسعاره" منتجات "آبل". إلا أن "آبل" حددت سعراً مرتفعاً لساعة جديدة مصممة خصيصاً للرياضات الخطرة، من الغوص إلى التنزه في الأنهار الجليدية هي "آبل ووتش ألترا".
وتباع هذه الساعة اعتباراً من 800 دولار، ومن المفترض أن تكون بطاريتها كافية لأكثر من يومين على عكس الموديلات الحالية للعلامة التجارية التي لا تدوم أقل من يوم واحد.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
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شاهد بالصور! .. نيويورك تودع كبائن الهواتف العمومية
المكالمة الأخيرة
هي بحق نهاية حقبة.. قام عمال المرافق في نيويورك بالتقاط صورتين أخيرتين قبل إزالة آخر كابينة للهواتف العمومية في مانهاتن في منطقة تايمز سكوير.. بالطبع تم التقاط الصورة بهاتف محمول.
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شاهد بالصور! .. نيويورك تودع كبائن الهواتف العمومية
مشروع الأعوام السبعة
مع تزايد شعبية الهواتف المحمولة، بدأت المدينة عملية إزالة أكشاك الهواتف العمومية اعتباراً من عام 2015.
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شاهد بالصور! .. نيويورك تودع كبائن الهواتف العمومية
مساعد "غير نظيف"!
على الرغم من أن هذه الهواتف غالباً ما كانت متسخة ولا توفر بوجه عام أفضل الظروف لإجراء مكالمة، إلا أنه في عام 2014 كان هناك حوالي 6000 هاتف عام في مدينة نيويورك.
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شاهد بالصور! .. نيويورك تودع كبائن الهواتف العمومية
مكالمات طويلة بأسعار زهيدة
لمدة طويلة استمرت قيمة المكالمة من الهاتف العمومي في حدود 10 سنتات أمريكية. وارتفعت إلى 25 سنتاً أمريكياً - لمكالمة مدتها ثلاث دقائق في عام 1984 وبعد ذلك إلى 50 سنتًا أمريكيًا في عام 2002 ، على الرغم من أنك بهذا المبلغ الصغير كان يمكنك التحدث لمدة غير محددة في المكالمة الواحدة.
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شاهد بالصور! .. نيويورك تودع كبائن الهواتف العمومية
بعض الكبائن كانت لاتزال متاحة
على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها مدينة نيويورك لإزالة كبائن الهواتف من تايمز سكوير، إلا أنها اعترفت أيضاً أنه كان لا يزال هناك عدد قليل من الهواتف العاملة، بما في ذلك بعض الهواتف المتواجدة داخل مناطق ملكية خاصة وعدد قليل في محطات مترو الانفاق. تصدى لحملة الإزالات وقتها سكان مناطق أبر ويست سايد الأربعة من أجل الاحتفاظ بكبائن الهواتف.
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شاهد بالصور! .. نيويورك تودع كبائن الهواتف العمومية
إفساح الطريق للانترنت اللاسلكي
في الوقت الذي كانت تتواجد فيه هواتف عمومية تعمل بقطع النقود المعدنية، قامت مدينة نيويورك بتركيب شبكة انترنت لاسلكي Wi-Fi عامة مجانية، ووفرت منافذ شحن، وشاشات تفاعلية مزودة بخرائط وخدمات أخرى، وهي أمور حققت ايضاً إيرادات للمدينة. سيتم نقل كابينة الهاتف العمومي الأخيرة المكونة من هاتفين إلى متحف مدينة نيويورك وتحديداً في القسم الخاص بحقبة ما قبل العصر الرقمي.