 بالفيديو: أسلاك كهربائية تنقذ ركاب طائرة من موت محقق | عالم المنوعات | DW | 16.04.2019

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منوعات

بالفيديو: أسلاك كهربائية تنقذ ركاب طائرة من موت محقق

بعد نفاذ مخزون الوقود وسوء الأحوال الجوية وجد ركاب طائرة صغيرة أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه. الطائرة الصغيرة كانت في طريقها للاصطدام بالأرض والتحطم لولا أسلاك كهربائية سميكة أنقذت الركاب من موت محقق. فكيف ذلك؟

Screenshot NYT Bericht über Flugzeugabsturz (nytimes.com)

صورة الطائرة الصغيرة.

ذكر موقع مجلة "دير شبيغل" اليوم الثلاثاء (16 نيسان/أبريل 2019) أن ثلاثة ركاب، نجوا من موت محقق عقب سقوط طائرتهم الصغيرة بالقرب من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف الموقع الألماني أن الفضل في نجاة الركاب يعود إلى أسلاك الكهرباء السميكة، التي حطت فوقها الطائرة الصغيرة، وحالت دون اصطدامها بالأرض.

وأوضح موقع "دير شبيغل" أن الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد، حاولت حوالي ست مرات الهبوط بسبب الضباب الكثيف قرب جزيرة "لونغ آيلاند"، بيد أن كل محاولتها باءت بالفشل، وأردف أنه بعد نفاذ وقودها سقطت الطائرة فوق أسلاك كهرباء سميكة بمنطقة سكنية بالقرب من نيويورك.

ونوه نفس المصدر إلى أن الطائرة اصطدمت أول الأمر بسقف كنيسة، ثم علقت بعد ذلك في أسلاك الكهرباء السميكة، والتي حالت بمسافة قصيرة للغاية دون اصطدامها بالأرض، وتعرضها بالتالي إلى التحطم.

وفي سياق متصل، أفاد موقع صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشرطة وجدت عقب وصولها إلى عين المكان الطائرة الصغيرة مُعلقة في أسلاك الكهرباء السميكة، وأضاف أن ربان الطائرة وراكبان كانوا يجلسون على حافة الطريق، وذلك من دون تعرضهم إلى أي أذى.

وتابع نفس المصدر أن وقائع هذه الحادثة تعود إلى ليلة الأحد الماضي، حيث تسبب سوء الأحول الجوية ونفاذ الوقود في عجز الطائرة الصغيرة عن الوصول إلى المطار، فيما قال باتريك رايد مفوض شرطة إن "الأسلاك منعت بالفعل الطائرة من ضرب الأرض".

ر.م/ع.ش

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Pipistrel Alpha Electro (Pipistrel )

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    صغيرة خفيفة ودون انبعاثات ضارة

    تعد الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة صديقة للبيئة لأنها خالية من ثاني أوكسيد الكربون. إذ نها خالية من الانبعاثات الضارة للبيئة مثل أوكسيد النيتروجين. وبشكل عام، يجب أن تصبح الطائرات الكهربائية أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة من الطائرات التي تعمل بالكيروسين - مثل ألفا إلكترو من Pipistrel الشركة السلوفينية الناشئة والتي غزت بالفعل السماء.

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Eviation (Eviation)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    الحافلة الكهربائية الطائرة

    تستخدم الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أساسا في حركة الملاحة الإقليمية. تريد شركة "إيفيايشن" الإسرائيلية أن تحدث ثورة في حركة الملاحة الجوية من خلال طائرة كهربائية فيها 9 مقاعد تصل سرعتها إلى 1000 كم/ ساعة. ومن المفترض أن تقوم في عام 2019 بأول رحلة تجريبية لها.

  • Lilium Jet Turn Wing (Lilium)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    التاكسي الطائر

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  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel e-FanX (Airbus)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

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  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Easyjet Wright Electric (Wright Electric )

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    طائرة صديقة للبيئة غير مكلفة

    ترغب شركة الطيران المنخفضة التكاليف Easyjet في دخول مجال الطيران الصديق للبيئة. في سبتمبر 2017 أعلنت الشركة البريطانية عن تعاونها مع شركة Wright Electric الأمريكية. الهدف هو صناعة طائرة كهربائية بالكامل تصل طاقتها الإستيعابية إلى 150 راكبا. لكن من غير المعروف متى ستنتهي صناعة النموذج الأولي.

  • Flugzeug Palmen Sonnenuntergang (Colourbox)

    طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة

    المستقبل للطائرات الكهربائية

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