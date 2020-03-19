 بالفيديو: آخر أخبار كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.03.2020

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أخبار

بالفيديو: آخر أخبار كورونا

تزايد الوفيات في إيطاليا وحجر صحي في بلدان جديدة والسعودية تعلق التواجد بالحرمين

Coronavirus in München - menschenleerer Marienplatz (Imago Images/Zuma/S. Babbar)

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