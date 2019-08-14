 بالغ في ″مراسم″ توديع حبيبته المسافرة فاعتقلته الشرطة! | عالم المنوعات | DW | 04.09.2019

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منوعات

بالغ في "مراسم" توديع حبيبته المسافرة فاعتقلته الشرطة!

أراد رجل من سنغافورة أن يودع زوجته المسافرة بالشكل الذي يعتقد أنه يليق بها وينعم بالبقاء بقربها حتى آخر لحظة قبل إقلاع طائرتها، ففطن إلى حيلة تمكنه من ذلك، لكنه لم يكن يتوقع بأن ذلك سيكون سببا لاعتقاله.

Changi Flughafen Singapur (Getty Images/AFP/R. Rahman)

صورة لمطار شانغي، أرشيف.

ذكر موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن الشرطة السنغافورية، اعتقلت رجلاً (27 عاماً) في مطار البلاد، عقب اقتناء تذكرة طيران فقط من أجل مرافقة زوجته المُسافرة إلى مطار "شانغي". وأضاف أن شراء تذكرة طيران دون نية استعمالها، يُعد أمراً ممنوعاً في سنغافورة.

ونشرت الشرطة السنغافورية صورة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت تقول إنه يمنع على الأشخاص غير المسافرين دخول صالة الترانزيت حتى ولو كانوا يمتلكون تذكرة طيران.

مختارات

وتابعت الشرطة "أظهرت التحقيقات أن الرجل دخل صالة الترانزيت لتوديع زوجته، وذلك من دون أن تكون لديه نية لمغادرة سنغافورة". وأردفت: "صالة الترانزيت منطقة محمية والأشخاص الذين يدخلون إليها يجب أن يكونوا فقط هناك لغرض السفر".

وفي نفس السياق، أوضح موقع قناة "فوكس نيوز" أن الأشخاص، الذين يدخلون صالة الترانزيت من دون نية السفر قد تفرض عليهم غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دولار، فضلاً عن مواجهة أحكام بالسجن تصل مدتها إلى حوالي 24 شهراً.

الجدير ذكره، أن مطار "شانغي" هو واحد من أكثر المطارات ازدحاماً وشهرة في العالم، حيث مر منه سنة 2018 أكثر من 65 مليون مسافر. ويتوفر هذا المطار الضخم على عدة وسائل للترفيه على غرار: حمام سباحة وحديقة للفراشات ودور سينما، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

ر.م/ع.ج.م

  • A Delta Air Lines jet sits at a gate in Atlanta (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.

  • Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.

  • Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.

  • Haneda Airport, Japan (AFP/Getty Images/K. Nogi)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.

  • Los Angeles International Airport - LAX (picture alliance/Markus Mainka)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.

  • Bastian Schweinsteiger signs an autograph at O'Hare in Chicago (picture-alliance/dpa/T. Shen)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.

  • Heathrow Terminal 5 (Getty Images/D. Kitwood)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.

  • A cable car above Chek Lap Kok in Hong Kong (picture-alliance/dpa/X. Yun)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.

  • Pudong International Airport (picture-alliance/Imaginechina)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).

  • Air France planes on the tarmac at Charles de Gaulle airport in Paris (AP)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.


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