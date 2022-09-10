بالصور.. هياكل عظمية وديناصورات.. أشكال فنية باليقطين

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سنويًا خلال موسم هالوين، يقدم فنانو النحت في "Great Jack O'Lantern Blaze" تركيبات اليقطين الرائعة التي يكون بعضها مذهلا.
فنانو معرض "Great Jack O'Lantern Blaze" بولاية نيويورك يبرهنون في كل سنة على إبداعهم في النحت. و "جاك أولانترن" هو المصطلح الإنجليزي للمصابيح اليقطينية المزينة بوجوه مرعبة.
يقوم العارضون بتجميع مصابيح "جاك أولانترن" لتشكيل منحوتات ضوئية مليئة بالأجواء، مثل راقصي اليقطين المضيء. وتعود مهرجانات اليقطين إلى تقليد طويل الأمد في الولايات المتحدة.
وتم إحضار فن نحت الخضروات بمهارة إلى الولايات المتحدة من قبل المهاجرين من جزر بريطانيا والذين يتمسكون بالتقاليد.
في هذا التقليد الأمريكي البارز، لابد بالطبع من وجود نسخة لتمثال الحرية. وبشكل عام يولي العارضون مزيدًا من الاهتمام للكشف عن المعالم المهمة وليس التركيز على فكرة الرعب فحسب.
آلاف النجوم تضيء للزوار داخل هذا النفق المصنوع من اليقطين. وتم تحضير وإضاءة أكثر من 7000 يقطين ببراعة لهذا المعرض.
أن تكون قشرة اليقطين مادة عمل رائعة، يبرهن على ذلك الفنانون من خلال نسخهم الخاصة من روائع فنون التصوير الشهيرة.
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