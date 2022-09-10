 بالصور.. هياكل عظمية وديناصورات.. أشكال فنية باليقطين | جميع المحتويات | DW | 08.11.2023

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ثقافة ومجتمع

بالصور.. هياكل عظمية وديناصورات.. أشكال فنية باليقطين

سنويًا خلال موسم هالوين، يقدم فنانو النحت في "Great Jack O'Lantern Blaze" تركيبات اليقطين الرائعة التي يكون بعضها مذهلا.

  • Kürbis Fratzen aller Art erinnern an Social Media Emojis.

    خضروات مزينة

    فنانو معرض "Great Jack O'Lantern Blaze" بولاية نيويورك يبرهنون في كل سنة على إبداعهم في النحت. و "جاك أولانترن" هو المصطلح الإنجليزي للمصابيح اليقطينية المزينة بوجوه مرعبة.

  • Eine Skulptur von tanzenden Menschen aus illuminierten Kürbissen montiert.

    حفل الهياكل العظمية

    يقوم العارضون بتجميع مصابيح "جاك أولانترن" لتشكيل منحوتات ضوئية مليئة بالأجواء، مثل راقصي اليقطين المضيء. وتعود مهرجانات اليقطين إلى تقليد طويل الأمد في الولايات المتحدة.

  • Eine Dinosaurier-Skultur, montiert aus illuminierten Kürbissen

    ديناصورات القرع

    وتم إحضار فن نحت الخضروات بمهارة إلى الولايات المتحدة من قبل المهاجرين من جزر بريطانيا والذين يتمسكون بالتقاليد.

  • Eine Kürbis-Skulptur der Freiheitsstatue

    تمثال الحرية

    في هذا التقليد الأمريكي البارز، لابد بالطبع من وجود نسخة لتمثال الحرية. وبشكل عام يولي العارضون مزيدًا من الاهتمام للكشف عن المعالم المهمة وليس التركيز على فكرة الرعب فحسب.

  • Besucher schlendern unter einem aus Kürbissen geschnitztem Sternenhimmel.

    سماء مضيئة

    آلاف النجوم تضيء للزوار داخل هذا النفق المصنوع من اليقطين. وتم تحضير وإضاءة أكثر من 7000 يقطين ببراعة لهذا المعرض.

  • Leonardo da Vincis Mona Lisa auf Kürbisschalen graviert.

    موناليزا

    أن تكون قشرة اليقطين مادة عمل رائعة، يبرهن على ذلك الفنانون من خلال نسخهم الخاصة من روائع فنون التصوير الشهيرة.


  • Kürbis Fratzen aller Art erinnern an Social Media Emojis.

    خضروات مزينة

    فنانو معرض "Great Jack O'Lantern Blaze" بولاية نيويورك يبرهنون في كل سنة على إبداعهم في النحت. و "جاك أولانترن" هو المصطلح الإنجليزي للمصابيح اليقطينية المزينة بوجوه مرعبة.

  • Eine Skulptur von tanzenden Menschen aus illuminierten Kürbissen montiert.

    حفل الهياكل العظمية

    يقوم العارضون بتجميع مصابيح "جاك أولانترن" لتشكيل منحوتات ضوئية مليئة بالأجواء، مثل راقصي اليقطين المضيء. وتعود مهرجانات اليقطين إلى تقليد طويل الأمد في الولايات المتحدة.

  • Eine Dinosaurier-Skultur, montiert aus illuminierten Kürbissen

    ديناصورات القرع

    وتم إحضار فن نحت الخضروات بمهارة إلى الولايات المتحدة من قبل المهاجرين من جزر بريطانيا والذين يتمسكون بالتقاليد.

  • Eine Kürbis-Skulptur der Freiheitsstatue

    تمثال الحرية

    في هذا التقليد الأمريكي البارز، لابد بالطبع من وجود نسخة لتمثال الحرية. وبشكل عام يولي العارضون مزيدًا من الاهتمام للكشف عن المعالم المهمة وليس التركيز على فكرة الرعب فحسب.

  • Besucher schlendern unter einem aus Kürbissen geschnitztem Sternenhimmel.

    سماء مضيئة

    آلاف النجوم تضيء للزوار داخل هذا النفق المصنوع من اليقطين. وتم تحضير وإضاءة أكثر من 7000 يقطين ببراعة لهذا المعرض.

  • Leonardo da Vincis Mona Lisa auf Kürbisschalen graviert.

    موناليزا

    أن تكون قشرة اليقطين مادة عمل رائعة، يبرهن على ذلك الفنانون من خلال نسخهم الخاصة من روائع فنون التصوير الشهيرة.


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