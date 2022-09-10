بالصور.. هياكل عظمية وديناصورات.. أشكال فنية باليقطين

تمثال الحرية

في هذا التقليد الأمريكي البارز، لابد بالطبع من وجود نسخة لتمثال الحرية. وبشكل عام يولي العارضون مزيدًا من الاهتمام للكشف عن المعالم المهمة وليس التركيز على فكرة الرعب فحسب.