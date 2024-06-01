رغم تقدم رونالدو في السن وتراجع مستواه بالمقارنة مع نفسه هو، مازال "CR7" يتابع من قبل الملايين في العالم في تجربته حاليا مع النصر السعودي. في يورو 2024 سيكون سن الـ"دون" البرتغالي 39 عاما و4 شهور و9 أيام. وهو بهذا يكون ثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة بعد الحارس المجري غابور كيرالي، الذي شارك مع منتخب بلاده في يورو 2016، التي فاز بها رونالدو ورفاقه. وكان عمر كيرالي آنذاك 40 عاما وحوالي 3 شهور.