بالصور – نجوم كبار قد تكون "يورو 2024" البطولة الأخيرة لهم
عامل السن من أهم العوامل المؤثرة في أداء لاعب الكرة على أرضية الملعب. وهناك نجوم رغم كبر سنهم سيشاركون في بطولة "يورو 2024" بألمانيا لكن ربما للمرة الأخيرة. لقد كانوا خير ممثلين لبلدهم. جولة مصورة مع أهم هؤلاء اللاعبين.
البرتغالي رونالدو – ثاني أكبر لاعب بتاريخ اليورو؟
رغم تقدم رونالدو في السن وتراجع مستواه بالمقارنة مع نفسه هو، مازال "CR7" يتابع من قبل الملايين في العالم في تجربته حاليا مع النصر السعودي. في يورو 2024 سيكون سن الـ"دون" البرتغالي 39 عاما و4 شهور و9 أيام. وهو بهذا يكون ثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة بعد الحارس المجري غابور كيرالي، الذي شارك مع منتخب بلاده في يورو 2016، التي فاز بها رونالدو ورفاقه. وكان عمر كيرالي آنذاك 40 عاما وحوالي 3 شهور.
بيبه - هل يحطم الأرقام قبل اعتزاله؟
في مفاجأة كبيرة، عاد المدافع المخضرم كيبلر لافيران ليما فيريرا، المعروف اختصارا باسم "بيبه" إلى قائمة الفريق البرتغالي المشاركة في يورو 2024. ولو أشركه المدرب أثناء البطولة، وهذا وارد، فسيكون بيبه أكبر لاعب في تاريخ اليورو، حيث سيكون عمره 41 عاما وأكثر من ثلاثة أشهر. ويشتهر لاعب ريال مدريد السابق بالقوة والجسارة بل والعنف، وخاض مع البرتغال 134 مباراة دولية، هنا من لقاء سويسرا بمونديال قطر 2022.
مودريتش - مازال قادرا على العطاء
ولد الكرواتي لوكا مودريتش في 1985 وهو العام الذي ولد فيه رونالدو أيضا، غير أن مودريتش يصغر "الدون" بسبعة شهور و4 أيام. وسيكون سن مودريتش مع انطلاق اليورو في ألمانيا 38 عاما و9 شهور تقريبا. وبعد تكهنات حول مستقبله ذكرت تقارير صحفية أن "ريال مدريد مدد عقده لمدة عام آخر". ومازال صاحب الكرة الذهبية 2018 وقائد الجيل الذهبي لكرواتيا ينتظر التتويج بلقب مع منتخب بلاده، بعدما خسر نهائي مونديال روسيا.
إيفان بيريشيتش
تحتل كرواتيا المركز الثاني، من حيث ارتفاع معدل أعمار اللاعبين في أمم أوروبا بألمانيا. وإضافة لمودريتش سيشارك المهاجم المخضرم إيفان بيريشيتش بالبطولة لآخر مرة، حيث سيكون سنه عند انطلاق البطولة 35 عاما وأربعة أشهر و12 يوما. وعلى كل حال يمكنه أن يواصل اللعب من منتخب بلاده ليشارك في مونديال 2026، حيث سيكون سنه 37 عاما وأربعة شهور. إنه رفيق درب مودريتش ونجم فوق العادة وصاحب تجربة في أكبر أندية أوروبا.
مانويل نوير - الثالث بين الألمان
ولد مانويل نوير في 1986، قبل نحو أربعة شهور من خسارة ألمانيا نهائي مونديال المكسيك أمام الأرجنتين. لكنه حمل الكأس 2014 بعد الفوز على الأرجنتين. بعد ولادة الحارس نوير بعامين، خسرت ألمانيا على أرضها بطولة اليورو، فهل يحمل الكأس هذه المرة أيضا، حيث سيكون سنه 38 عاما وشهرين و13 يوما، لو فعلها فسيكون أكبر لاعب يفوز بالبطولة. وهو أيضا ثالث أكبر لاعب ألماني بتاريخ اليورو.
توني كروس.. اعتزال صريح
ومازال الأسطورة ماتيوس، قبل الحارس ليمان، هو أكبر اللاعبين الألمان سنا والثاني عموما في تلك البطولة، وخاض يورو 2000 في بلجيكا وهولندا وعمره 39 عاما وثلاثة شهور. ورغم أن نجم الوسط توني كروس سيكون عمره في بطولة 2024 هو 34 عاما و6 شهور و10 أيام، إلا أنه أعلن أن هذه آخر مشاركة له مع المنتخب الألماني ليعتزل الكرة نهائيا بعدما أعلن اعتزاله مع الريال مطلع يونيو/ حزيران بعد الفوز مع الملكي بدوري الأبطال.
توماس مولر – الفرصة الأخيرة
ومن شبه المؤكد أن يورو 2024 ستكون الأخيرة أيضا للنجم توماس مولر، حيث يبلغ سنه مع انطلاقها 34 عاما و9 أشهر تقريبا. لم يحقق من قبل إنجازات تذكر بأمم أوروبا، رغم أن له شأنا آخر في كأس العالم، فقد فاز بمونديال 2014 ولقب هداف مونديال 2010. كما أنه فاز مع بايرن 12 دوري ألماني ومرتين دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات. سيحاول مولر للمرة الأخيرة بأمم أوروبا ليختم بها مشواره ومن حسن حظه أنها على أرضه.
أوليفيه غيرو - الهداف التاريخي لفرنسا
خلال البطولة سيكون سن الفرنسي المخضرم أوليفيه غيرو هو 37 عاما ونحو ثمانية أشهر. يعد لاعب أيه سي ميلان الحالي هو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات دولية مع منتخب بلاده بعد الحارس هوغو لوريس والمدافع ليليان تورام، لكنه الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 57 هدفا، متفوقا على تيري هنري (51 هدفا) والنجم الحالي كيليان مبابي صاحب الـ46 هدفا. وأكبر إنجازاته مع الديوك هو الفوز بمونديال روسيا عام 2018.
نافاس أكبر اللاعبين الإسبان
منتخب اسكتلندا هو الأكبر سنا حيث يبلغ متوسط سن لاعبيه 28.6 عاما يليه منتخب كرواتيا 27.7 عاما وفي المركز الثالث يجيئ منتخب ألمانيا بمتوسط أعمار يبلغ 27.6 عاما. ورغم أن إسبانيا ستخوض البطولة بتشكيلة أغلبها من الشباب إلا أن الفريق يضم المدافع الأيمن خيسوس نافاس، لاعب إشببيلية (يمين الصورة) ويبلغ عمره عند انطلاق البطولة 38 عاما وحوالي 6 أشهر. وبالتأكيد ستكون آخر بطولة يورو له.