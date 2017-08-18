بالصور - مهرجان "أكتوبر فيست" البافاري في الضفة الغربية

على خطى العائلة

أبدت ماديس خوري سعادتها بقبول التحدي، وقالت في حوار لها مع وكالة الأنباء الفرنسية "لقد نشأت في مصنع الجعة" المُصَغّر، وأضافت: "شاهدت والدي وعمي وجدي وهم يبنون المشروع التجاري الذي أحببته لدرجة أنه بعدما تخرجت من الجامعة (في أمريكا) قررت العودة إلى بلدي وإدارة المصنع".