بالتحديد قبل شهر واحد من النهائي في العاصمة برلين، سيتم افتتاح بطولة أوروبا على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ، إذ ستلعب ألمانيا ضد أسكتلندا وتأمل في بداية ناجحة ومليئة بالحماس للبطولة. في كأس العالم التي أُقيمت في ألمانيا عام 2006، تحقق ذلك أيضاً في ميونيخ بفوز ألمانيا على كوستاريكا بنتيجة 4-2، بما في ذلك هدف رائع سجله فيليب لام، مدير البطولة الحالي، في الدقيقة الأولى من المباراة.