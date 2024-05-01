بالصور.. ملاعب بطولة "أمم أوروبا" لكرة القدم 2024 في ألمانيا
في الـ 14 يونيو/ حزيران تنطلق بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا. يستقبل البلد المضيف للبطولة الجماهير والفرق من جميع أنحاء أوروبا في عشرة ملاعب، حيث تُقام أهم مباراتين، الافتتاح والنهائي، في ميونيخ وبرلين.
الملعب الأولمبي في برلين ـ 70.033 مقعدا
في الملعب الأولمبي سيتم تحديد من سيصبح بطل أوروبا في 14 يوليو/ تموز. وبالإضافة إلى المباراة النهائية، ستقام في برلين أيضاً ثلاث مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الستة عشر، ومباراة في ربع النهائي. شُيد هذا الملعب بمناسبة الألعاب الأولمبية لعام 1936 وتم تجديده آخر مرة بين عامي 2000 و2004. وهو موطن نادي هيرتا برلين، ويستضيف بانتظام نهائي كأس ألمانيا ومنافسات ألعاب القوى رفيعة المستوى.
أليانز آرينا في ميونيخ ـ 66.026 مقعدا
بالتحديد قبل شهر واحد من النهائي في العاصمة برلين، سيتم افتتاح بطولة أوروبا على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ، إذ ستلعب ألمانيا ضد أسكتلندا وتأمل في بداية ناجحة ومليئة بالحماس للبطولة. في كأس العالم التي أُقيمت في ألمانيا عام 2006، تحقق ذلك أيضاً في ميونيخ بفوز ألمانيا على كوستاريكا بنتيجة 4-2، بما في ذلك هدف رائع سجله فيليب لام، مدير البطولة الحالي، في الدقيقة الأولى من المباراة.
سيغنال إيدونا بارك في دورتموند ـ 61.524 مقعدا
أربع مباريات في دور المجموعات، مباراة في دور الستة عشر، ومباراة نصف النهائي مقرر إقامتها في ملعب سيغنال إيدونا بارك. وإذا تصدرت ألمانيا مجموعتها ووصلت إلى مراحل متقدمة، ستُقام كلا المباراتين الإقصائيتين بمشاركة المنتخب الألماني. في كأس العالم 2006، لم يجلب هذا الملعب الذي شُيد من أجل كأس العالم 1974، الحظ للمنتخب الألماني في نصف النهائي. وفازت إيطاليا ليتحطم حلم "أسطورة الصيف" المنشود.
ملعب إم إتش بي آرينا في شتوتغارت ـ 50.998 مقعدا
هل سيكون هناك ضجيج في أحد أكثر الملاعب صخباً وحماساً في الدوري الألماني أيضاً خلال بطولة أوروبا؟ يمكن للمنتخب الألماني المساهمة في ذلك عندما يخوض مباراته الثانية في دور المجموعات ضد المجر في 19 يونيو/ حزيران في شتوتغارت. ستُقام ثلاث مباريات أخرى في دور المجموعات بالإضافة إلى مباراة ربع النهائي في هذا ملعب آرينا، الذي يُلهم عادةً جماهير نادي شتوتغارت.
دويتشه بنك بارك في فرانكفورت ـ 48.057 مقعدا
على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، يخوض المنتخب الألماني مباراته الثالثة في دور المجموعات ضد سويسرا. كما سيشهد الجمهور في فرانكفورت ثلاث مباريات أخرى في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر. تم بناء الملعب ذو السقف القابل للإغلاق لكأس العالم 2006 من خلال تجديد الملعب القديم "فالدشتاديون" أي "ملعب الغابة" بالعربية ليحمل اسم "دويتشه بنك بارك".
ريد بول آرينا في لايبتسيغ ـ 46.635 مقعدا
أُعيد تشييد ملعب لايبتسيغ خلال استضافة إلمانيا لمنافسات كأس العالم 2006 - في موقع الملعب المركزي القديم في لايبتسيغ، وهو ملعب ضخم بسعة 100,000 مقعد. المستخدم الرئيسي والمشارك في الملكية مع شركة ريد بول هو نادي لايبتسيغ في الدوري الألماني. عندما تم افتتاح الملعب في عام 2004، لم يكن النادي موجوداً بعد. خلال بطولة أوروبا، ستقام هنا ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
فولكسبارك شتاديون في هامبورغ ـ 50.215 مقعدا
بُني ملعب هامبورغ آرينا بين عامي 1998 و2000 من خلال إعادة بناء ذكية، فقد تمت إزالة مضمار الجري من الملعب القديم "فولكسبارك شتاديون" وتم تدوير أرضية الملعب بمقدار 90 درجة. وما كان ينقص هو مدرجات جديدة وعصرية قريبة من أرضية الملعب، وهكذا أصبح الملعب الجميل جاهزاً. خلال بطولة أوروبا ستستضيف هامبورغ في أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في ربع النهائي فرقاً مثل جورجيا وتركيا وهولندا.
ملعب نادي شالكه في غيلزنكيرشن ـ 49.471 مقعدا
كان ملعب نادي شالكه 04 أول ملعب في ألمانيا يحتوي على سقف قابل للإغلاق. ولكي يحصل العشب على ما يكفي من الضوء، يتم نقل المستطيل الأخضر إلى الخارج بعد المباريات كما في الصورة. خلال بطولة أوروبا، ستقام ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر في ملعب شالكه. ومن بين هذه المباريات، "القمة المرتقبة" في دور المجموعات بين بطلين سابقين لكأس العالم إسبانيا وإيطاليا.
ملعب دوسلدورف ـ 46.264 مقعدا
يمكن لجماهير دوسلدورف أن يتطلعوا للفرح: من دور المجموعات (ثلاث مباريات) إلى دور الستة عشر وحتى ربع النهائي ستتواصل الكرة في ملعبهم. وإذا كانت ألمانيا ستصبح بطلة المجموعة، فقد يكون هناك مشاركة للمنتخب الألماني حتى في ربع النهائي. ويمكن تحويل ملعب دوسلدورف أيضاً إلى قاعة - كما حدث في بطولة العالم لكرة اليد 2024، حيث شهدت المباراة حضور 53,586 متفرجًا.
ملعب كولونيا ـ 46.922 مقعدا
تم بناء ملعب نادي كولونيا (كولن) بين عامي 2001 و2004 كملعب جديد لبطولة كأس العالم عام 2006. ويقع في موقع ملعب مونغرسدورف الذي تم بناؤه عام 1920. وخلال بطولة أوروبا ستُقام هنا أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر. ومن المتوقع أن تكون المباريات النابضة بالحياة هي مباريات الاسكتلنديين ضد سويسرا والمباراة بين إنجلترا وسلوفينيا. إعداد: أندرياس شتين-تسيمونس/ م.م