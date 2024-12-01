صغار القنافذ هذه يبلغ عمرها سبعة أيام فقط. ومن يرغب في توفير بيئة آمنة للقنافذ في بيته، يجب عليه التأكد من أن الحديقة صديقة للقنافذ قدر الإمكان. ويجب عدم إزالة أكوام الأوراق بها، لأنها توفر مأوى للقنافذ. بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم استخدام المبيدات الكيمياوية في الحديقة مثل تلك الحبوب التي تقضي على الحلزون، ويجب تأمين منافذ الأقبية والبرك، حتى لا تسقط فيها القنافذ.