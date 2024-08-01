مدينة مايسن الساكسونية مشهورة دوليًا بخزفها. في عام 1708 نجحت المدينة في تصنيع هذه المواد الفاخرة لأول مرة في أوروبا. وحتى أثناء السفر، لم يتخلَّ ملوك ساكسونيا عن الذهب الأبيض، كما تثبت خدمة السفر هذه التي تعود إلى عام 1728. ويُعتبر خزف مايسن اليوم من بين أشهر المنتجات الألمانية على الصعيدين الوطني والدولي.