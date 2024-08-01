بالصور .. عشرة أسباب لحب سكسونيا
تقع سكسونيا في شرق ألمانيا وتحتل مكانًا متوسطًا بين الولايات الاتحادية بعدد سكان يبلغ أربعة ملايين نسمة ومساحة تبلغ 18,400 كيلومتر مربع. تقع فيها مدن لعبت دورا مهما في تاريخ ألمانيا وفيها الكثير من المناطق الخلابة.
خزف مايسن
مدينة مايسن الساكسونية مشهورة دوليًا بخزفها. في عام 1708 نجحت المدينة في تصنيع هذه المواد الفاخرة لأول مرة في أوروبا. وحتى أثناء السفر، لم يتخلَّ ملوك ساكسونيا عن الذهب الأبيض، كما تثبت خدمة السفر هذه التي تعود إلى عام 1728. ويُعتبر خزف مايسن اليوم من بين أشهر المنتجات الألمانية على الصعيدين الوطني والدولي.
منتزه موسكاو
المناظر الطبيعية في باد موسكاو تُعد جزءًا من التراث العالمي لليونسكو. بدأ هيرمان فورست فون بوكلر في عام 1815 ببناء هذه التحفة الرائعة في مجال هندسة الحدائق. ويمتد المنتزه على الجانب الألماني والجانب البولندي من نهر نايسه الحدودي. وتقدم حديقة موسكاو مروجا واسعة والعديد من البحيرات والأنهار والجسور، ويعد القصر الجديد في موسكاو نقطة وسط المنتزه.
عاصمة الولاية دريسدن
حتى بدون لقب التراث العالمي، تجعل الفنون والثقافة عاصمة ولاية ساكسونيا، دريسدن مغناطيسا جذابا للسياح. وتم تدمير كنيسة فراونكيرشه في نهاية الحرب العالمية الثانية وبقيت أنقادا لعقود. وبدأت عمليات إعادة البناء في عام 1991، حيث تم استخدام الكثير من المواد الأصلية في هذا العمل. ومنذ إعادة افتتاحها في عام 2005، استعادت دريسدن معلمها البارز.
مروج نهر ألبا
يمكن رؤية المظهر المعروف مع البلدة القديمة الباروكية بشكل جيد من ضفة النهر المقابلة. وتمتد المروج غير المبنية على نطاق واسع على طول نهر ألبا في دريسدن لمسافة تزيد عن 30 كيلومترًا، وهي مكان مثالي للنزهات أو لتناول وجبة خفيفة خاصة في فصل الصيف. ويمر طريق الدراجات على طول النهر هنا أيضًا.
ساكسونيا السويسرية
إذا تبعنا وادي نهر ألبأ في اتجاه مصب النهر، فإنه يبعد بضعة كيلومترات فقط عن "ساكسونيا السويسرية"، كما يُطلق على سلسلة جبال الألب الرملية. فالعلامة التجارية لمنطقة الحديقة الوطنية هي التكوينات الصخرية الغريبة التي تصل إلى ارتفاع 730 مترًا. من يرغب في التسلق أو المشي لمسافات طويلة، فإنه هنا في المكان الصحيح.
لايبزيغ
تأسست لايبزيغ قبل أكثر من 1000 عام، لكن هذه المدينة الجامعية ليست قديمة الطراز. يُحتفى بها خاصةً بين الشباب باعتبار لايبزيغ هي برلين الأفضل (وأرخص أيضًا). في مصنع القطن المهجور في غرب لايبزيغ، استقر العديد من الفنانين في استوديوهاتهم. وتنعكس الحياة والإبداع في المدينة أيضًا داخل العديد من الحانات والمعارض.
يوهان سيباستيان باخ
العديد من الشخصيات الشهيرة قد أثرت في لايبزيغ، في مقدمتهم الملحن والعازف يوهان سيباستيان باخ. في عام 1723 تولى باخ منصب مدير كنيسة توماس الإنجيلية (Thomaskantor)، والذي بقي فيه حتى وفاته في عام 1750. ويقع قبره أيضًا في كنيسة توماس. ويزور عشاق الموسيقى أيضًا أرشيف باخ (Bacharchiv) ويضمنون مهرجان باخ السنوي في جداول أعمالهم.
غورليتس
المدينة في أقصى شرق ألمانيا نجت تقريبًا من الدمار في الحرب العالمية الثانية. ولهذا السبب تتألق غورليتس اليوم بـ 4000 مبنى تاريخي من مختلف الحقب. وهذا يجذب أيضًا صناعة السينما العالمية: كانت غورليتس موقعًا لتصوير العديد من الأفلام الهوليوودية، مثل "فندق غراند بودابست". ويطلق العديد من الناس على المدينة اسم "غورليوود".
سلسلة جبال إرتس
في الصيف يمكنك التجول وفي الشتاء التزلج، وذلك في بلدين. في جبال إرتس (جبال الخام) تمتد الحدود بين ألمانيا وجمهورية التشيك. وعلى الجانب الألماني في فيشتلبيرغ على جبل فيشتلبيرغ، تقع أوبرفيسنتال، وهي مدينة تقع على ارتفاع 914 مترًا وهي أعلى مدينة في ألمانيا، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر خط سكة حديدية تاريخية.
الصوربيون في منطقة لوساتيا
تم الاعتراف بهم كأقلية وطنية في ألمانيا، الصوربيون هم شعب سلافي يعيش في لوساتيا السفلى في ولاية براندنبورغ وفي لوساتيا العليا في ولاية ساكسونيا، ويحافظون على لغتهم الخاصة وتقاليدهم وزيهم التقليدي. ومع ذلك، يتم ارتداء هذه الزينة فقط في مناسبات خاصة وأعياد مثل عيد الفصح أو كما هو الحال هنا في "حفل زفاف الطيور".