معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.