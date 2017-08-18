بالصور.. حقائق لا يعرفها كثيرون عن عاصمة ألمانيا

أسماء الأطعمة

أسماء الحلوى في برلين تختلف عن باقي أنحاء البلاد وقد تكون ساخرة. فعندما زار الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي برلين عام 1963، قال "أنا برلينر" أي "أنا من برلين" وقد أثارت الجملة بعض السخرية إذ أن "برلينر" هو أسم حلوى شهيرة في أنحاء البلاد. ورغم هذه الشهرة، إلا أنه يُطلق على هذه الحلوى في برلين اسم "فانكوخن" أو "فطيرة البان كيك" فيما يطلق سكان برلين على "فطيرة البان كيك" اسم "آيركوخن" أو كعك البيض.