بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس آسيا في قطر
تحتضن قطر بطولة كأس آسيا، بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/ شباط. وتقام البطولة على سبعة ملاعب أبرزها وأكبرها استاد لوسيل الذي احتضن أيضا نهائي مونديال 2022. نتعرف على تلك الملاعب؟
إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية
يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل. وهو أكبر ملعب في قطر، بسعة تناهز 89 ألف متفرج.
يحتضن المباراة النهائية
يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه أهم مباريات البطولة، بما فيها الافتتاح والنهائي. واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي. يذكر أن الملعب احتضن نهائي مونديال 2022 أيضا.
إستاد البيت - بيت سكان البادية
افتتح رسميا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب. استوحي تصميمه من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج، والذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.
"البيت" يحتضن 4 لقاءات
بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 4 مباريات خلال كأس آسيا، في دور المجموعات، والدورين ثمن النهائي وربع النهائي. يذكر أنه كان مسرحا لافتتاح المونديال العالمي.
إستاد الجنوب من تصميم زها حديد
شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية، على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.
من الوكرة إلى الجنوب
إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 4 مباريات من دور المجموعات، إضافة لمباراة في الدور الثاني، وأخرى في ربع النهائي. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.
إستاد أحمد بن علي
يطلق عليه أيضا اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزين واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. يستضيف 7 مباريات في كأس آسيا، منها مباراتين في ربع النهائي.
إستاد خليفة الدولي
شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد قبل بطولة كأس العالم. اكتمل تجهيزه في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.
متحف قطر الرياضي
سيستضيف خلال كأس آسيا 6 مباريات في الدور الأول وواحدة في الدور الثاني. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.
إستاد الثمامة - تصميم قطري
يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 6 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور نصف النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.
إستاد المدينة التعليمية
تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. تحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. يستضيف 6 مباريات في كأس آسيا بين دور المجموعات وربع النهائي.