بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

الثقافة وسط أطلال معبد ربة الطبيعة والحصاد

كان عشرات الآلاف يقومون بالحج إلى إلفسينا في العصور القديمة، والتي كانت تسمى في الماضي إليوسيس، وكان بها معبد للإلهة ديميتر، ربة الطبيعة والفلاحة والحصاد عند الإغريق. ولا يزال من الممكن رؤية بقايا المعبد اليوم. هنا سينظم البرنامج الثقافي ولكن أيضًا في أماكن أخرى في إلفسينا. ويتم التخطيط لمعارض وعروض مسرحية وورشة عمل عن الحدائق ومهرجان للثقافة البيئية.