بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس

ميسينا الإيطالية

ميسينا هي ثالث أكبر مدينة في صقلية، ولا يميزها أنها تحصل على 345 ساعة من الشمس في المتوسط في الشهر فقط، بل تزخر بتاريخ طويل. الكثير من المعارك والحرائق والزلازل تركت بصماتها على طابع المدينة. وهناك يوجد معلم استثنائي يتمثل في كنيسة يعود تشييدها إلى القرن الثاني عشر وقد صمدت أمام أي دمار أصاب المدينة.