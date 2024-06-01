أغلب الجهات المتضررة تنتمي إلى المنطقة التي بها حوض تصريف مياه نهر الدانوب. وهذا يعني أنه عندما تتدفق المياه بعيدًا وتصل إلى تلك المنطقة، فإنها عاجلاً أم آجلاً ستنتهي في ثاني أكبر نهر في أوروبا. وفي اتجاه مجرى النهر في ريغنسبورغ، يستعد الناس بالفعل لارتفاع منسوب المياه المتوقع ويقومون ببناء جدران للحماية من الفيضانات.