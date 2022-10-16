بالصور: الشباب في ألمانيا.. أمنيات ومخاوف العام الجديد 2023

ميا بوسات (20 عاما) من مدينة فرانكفورت: آمل النجاة من الرأسمالية

"بشكل شخصي، آمل أن أتمكن من استكمال دراستي للطب. وعلى الصعيد العام، آمل أن ننجو من الرأسمالية بسبب أنها تسبب في أزمات مثل كارثة ظاهرة تغير المناخ بل تضع الكثير من الضغوط النفسية على الكثير من الشعوب. ورغم ذلك، لا أعتقد أن الكثيرين يدركون ذلك."