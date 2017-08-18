بالصور.. الحصان بتريك عمدة قرية إنجليزية صغيرة

في قرية كوكينغتون تمّ في صيف 2022 انتخاب حصان كعمدة شرف. وهذا الحصان الصغير المحبوب له مهام عليه تنفيذها.
في لباس مزركش
قبل نحو ستة أشهر، وفي حفل حضره النائب البرلماني المحلي، وقع 220 شخصا من أهالي قرية كوكينغتون الصغيرة على عارضة توثق انتخاب المرسال بتريك كعمدة شرفي للقرية، وتحدد المهام التي سيقوم بها عند استلام "وظيفته".
محاط بمحبيه
مهمته تكمن حسب مالكه حنا وكيرك في تدشين المحلات التجارية، وما عدا ذلك فإن الحصان الصغير يجول عبر القرية ويستمتع بلقاء محبيه. وأحيانا يحصل على جرعة من البيرة داخل إحدى الحانات.
صاحب حانة
عمدة الشرف بتريك يتقوى بعد جولاته بقطعة جزر أو بشرب "كمية معقولة" من البيرة، حسب وصف مالكه. ولهذا الغرض خصصت له حانة متحركة. يذكر أنه وكباقي الشخصيات المشهورة، له حساب في مواقع التواصل الاجتماعي.
لباس خدمة مواتي
حاملا لغطاء أحمر وقبة قميص بيضاء، وموشحا بوسام القرية، يقف بتريك وسط ساحة القرية. أو يقوم بزيارة المرضى في منازلهم.
تقوية الجسد ليوم طويل
جولاته تصل إلى المستشفى البعيد عن القرية بعض الكيلومترات. وهناك يقضي الحصان وقتاً لطيفا مع المرضى. فـ "عاش العمدة بتريك"!.
في لباس مزركش
قبل نحو ستة أشهر، وفي حفل حضره النائب البرلماني المحلي، وقع 220 شخصا من أهالي قرية كوكينغتون الصغيرة على عارضة توثق انتخاب المرسال بتريك كعمدة شرفي للقرية، وتحدد المهام التي سيقوم بها عند استلام "وظيفته".
محاط بمحبيه
مهمته تكمن حسب مالكه حنا وكيرك في تدشين المحلات التجارية، وما عدا ذلك فإن الحصان الصغير يجول عبر القرية ويستمتع بلقاء محبيه. وأحيانا يحصل على جرعة من البيرة داخل إحدى الحانات.
صاحب حانة
عمدة الشرف بتريك يتقوى بعد جولاته بقطعة جزر أو بشرب "كمية معقولة" من البيرة، حسب وصف مالكه. ولهذا الغرض خصصت له حانة متحركة. يذكر أنه وكباقي الشخصيات المشهورة، له حساب في مواقع التواصل الاجتماعي.
لباس خدمة مواتي
حاملا لغطاء أحمر وقبة قميص بيضاء، وموشحا بوسام القرية، يقف بتريك وسط ساحة القرية. أو يقوم بزيارة المرضى في منازلهم.
تقوية الجسد ليوم طويل
جولاته تصل إلى المستشفى البعيد عن القرية بعض الكيلومترات. وهناك يقضي الحصان وقتاً لطيفا مع المرضى. فـ "عاش العمدة بتريك"!.