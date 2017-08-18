بالصور.. الحصان بتريك عمدة قرية إنجليزية صغيرة

في لباس مزركش

قبل نحو ستة أشهر، وفي حفل حضره النائب البرلماني المحلي، وقع 220 شخصا من أهالي قرية كوكينغتون الصغيرة على عارضة توثق انتخاب المرسال بتريك كعمدة شرفي للقرية، وتحدد المهام التي سيقوم بها عند استلام "وظيفته".