بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

عجز أمام قسوة الطبيعة!

بالنسبة لكبار السن مثل عقلي فاطمة، يكون طقس الشتاء أكثر قسوة عليهم.إذ يتعين على العائلة عزل المنزل وإغلاقه بالطوب أو أكياس النايلون. غير أن مياه الأمطار والثلوج الذائبة تستمر في اختراق غرفة المعيشة. بنبرة استسلام، تردد عقلي فاطمة: “نواجه مثل هذا الأمر كل عام، لا يمكن للمرء فعل أي شيء سوى الصلاة". كلوديا دين، د.ب.أ / إيمان ملوك